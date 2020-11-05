騙投資房貸、信貸賺高額月息 麗峰負責人吸金6億遭起訴

麗峰實業公司實際負責人許恒瑞與同居人房欣怡，被控聯手對外以投資房貸、信貸賺高額月息等方式招攬民眾，2014年至今年4月間有上百名被害人，共吸金6億多元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴許、房女等6人，至於房女胞姊及一名曹姓男子，僅是被借名登記，獲不起訴。

檢方調查，許恒瑞是麗峰實業公司、彤昇管理顧問公司實際負責人。2016年起，他與房欣怡、房女姐妹房凱蒂，及房女前同事、麗峰實業登記負責人江玉嬌，一同聯手對外招攬親朋好友、同事投資「房貸」、「信貸」及自由選擇出借款額度項賺月息。

檢方查出，投資方案包括，第一，民眾以「借名登記」方式當人頭出名向銀行申請房貸，再以名下房產向銀行增貸。民眾接著把款項借貸給麗峰運用，由麗峰還本息給銀行，而每月給投資人本金的1%利息，期滿無條件房產移轉麗峰。

第二，民眾向銀行申請信貸，另與麗峰簽訂5年至7年不等合作協議書，將貸款交由麗峰使用，而麗峰每月會分期還貸款給銀行，再給投資人本金1至2％的月息。

第三，民眾自由選擇借貸款項額度，將款項借給麗峰使用。雙方簽訂3月至1年不等借貸契約書，支付1至3%月息，到期還本。由房凱蒂負責管理財務，支付利息給投資人。