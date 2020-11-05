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不配合防疫還狠踹護理師肚子 火爆婦事後和解獲緩刑
防疫期間桃園柯姓婦人到診所不願配合填寫防疫申請書評估表（TOCC），對蔡姓護理師罵三字經，揚言「我要打電話專治你這種人」，還出腳狠踹蔡的肚子，當時桃園市長鄭文燦在防疫會議強調對醫療暴力零容忍，檢方10天火速偵結，法院考量雙方和解，依醫療法判柯2月，緩刑2年，可上訴。
桃園地檢起訴指出，柯婦（64歲）4月13日下午3點半到蘆竹1間診所，她拒絕掛號前先在診間外填寫防疫申請書評估表，堅持攜帶進入診間在掛號櫃台上填寫，蔡姓護理師見柯勸阻不聽，表明這樣無法替她掛號。
柯心生不滿，就拿手機拍攝蔡照片，結果雙方起了口角，還揚言說「我要打電話專治你這種人」，並動手推擠、拉扯，甚至出腳朝蔡的肚子了踹下去，造成對方腹部挫傷，轄區派出所獲報到場將柯逮捕，詢後依違反醫療法、傷害及恐嚇等罪嫌送辦。
檢方認定，柯婦出腳踹護理師肚子部分犯嫌明確，但不構成恐嚇，涉犯醫療法、傷害罪嫌，因2罪想像競合，從重依傷害罪嫌起訴。
法院認為，柯不尊重醫事人員、妨害執行醫療業務，因一時情緒失控就動手推擠、腳踹護理師，考量她犯後坦承，與被害人和解，傷害部分經對方撤告，態度良好有悔意，認為應無再犯之虞，依對於醫事人員以強暴之方法，妨害其執行醫療業務，判柯有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。
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