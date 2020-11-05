聽新聞
test
0:00 / 0:00
拿不到30萬賠償金 母子檔砍死鄰居要關6年、11年定讞
婦人蔡陳惠、兒子蔡銘貴向湯姓男鄰居追討賠償金未果，雙方揮刀攻擊，湯全身共69處傷口休克身亡；一審依殺人罪判母子各1年10月、6年徒刑，二審改判6年、11年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，蔡陳惠2007年曾被湯打傷，湯同意賠償30萬餘元和解，但遲遲未賠錢；蔡婦和兒子2015年在某產業道路砍竹子，傍晚準備下山時巧遇湯，蔡婦上前催討賠償金而爆發衝突，蔡銘貴見狀也上前幫忙母親，雙方持鐮刀、柴刀、削尖的竹尾攻擊，3人均受傷。
蔡陳惠最後持柴刀刀背砍湯的頭部，導致湯顱骨破裂，癱軟在蔡銘貴身上；蔡銘貴見狀，再持鐮刀砍殺湯的頭部，導致湯顱腦損傷、左頸靜脈斷裂，休克身亡。
一審認為，蔡陳惠母子符合自首要件而減刑，分別判1年10月、6年徒刑；二審則認為，蔡陳惠當天打119只提及兒子受傷，沒有說到砍殺湯一事，而警方接過消防轉報到場，只見湯和蔡銘貴一死一重傷，蔡僅稱「沒有吵架」，可見未向警方自承犯罪，不符合自首要件。
二審審酌，母子兩因催討債務而和湯起衝突，先遭湯持刀砍傷，蔡婦隨後持削尖竹尾、柴刀防衛，但防衛已逾越必要程度；蔡銘貴則撿湯掉落的長柄鐮刀殺害湯，雖是湯砍殺母子在先，且母子所受傷勢不輕，犯罪動機或可理解，但2人共造成湯69處傷口，手段殘忍，改判蔡陳惠6年徒刑、蔡銘貴11年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言