拿不到30萬賠償金 母子檔砍死鄰居要關6年、11年定讞

婦人蔡陳惠、兒子蔡銘貴向湯姓男鄰居追討賠償金未果，雙方揮刀攻擊，湯全身共69處傷口休克身亡；一審依殺人罪判母子各1年10月、6年徒刑，二審改判6年、11年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，蔡陳惠2007年曾被湯打傷，湯同意賠償30萬餘元和解，但遲遲未賠錢；蔡婦和兒子2015年在某產業道路砍竹子，傍晚準備下山時巧遇湯，蔡婦上前催討賠償金而爆發衝突，蔡銘貴見狀也上前幫忙母親，雙方持鐮刀、柴刀、削尖的竹尾攻擊，3人均受傷。

蔡陳惠最後持柴刀刀背砍湯的頭部，導致湯顱骨破裂，癱軟在蔡銘貴身上；蔡銘貴見狀，再持鐮刀砍殺湯的頭部，導致湯顱腦損傷、左頸靜脈斷裂，休克身亡。

一審認為，蔡陳惠母子符合自首要件而減刑，分別判1年10月、6年徒刑；二審則認為，蔡陳惠當天打119只提及兒子受傷，沒有說到砍殺湯一事，而警方接過消防轉報到場，只見湯和蔡銘貴一死一重傷，蔡僅稱「沒有吵架」，可見未向警方自承犯罪，不符合自首要件。