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股市炒手吳金泉掏空上市福懋油脂公司 挪用資金9232萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

股市炒手吳金泉為上市公司興泰公司實際負責人，去年6月取得上市公司福懋油脂公司的經營權，吳涉嫌以人頭帳戶的興泰股票出售給福懋公司，藉以挪用福懋資金9232萬餘元，事後再以低價買回興泰股票，牟利達3342萬餘元，台中地檢署今天依違反證券交易法等罪將吳金泉、吳的妹妹吳美紅，以及財務主管秦慧如等3人起訴。

檢察官林俊杰偵訊時，吳金泉（65歲）、吳的妹妹吳美紅（62歲）、興泰公司財務主管秦慧如（47歲）等3人否認犯行，辯稱「我們以福懋油脂公司的資金購買興泰公司股票，是為使兩家公司策略聯盟，且興泰公司每年均有發股利，為良好之投資標的，且2019年第2季虧損較之前為少，應屬利多消息」，檢察官不採信，向法院聲押3人獲准。

檢察官為了利於判決確定後保全福懋油脂公司及投資大眾追償損失，已向台中地院聲請扣押吳金泉股票財產9000餘萬元。檢察官認吳金泉等3人毫無悔意，請求從重量刑，目前吳金泉等3人仍繼續由台中地院羈押審理。

中檢查出，股市炒手吳金泉為上市公司興泰公司(股票代號1235)的實際負責人，秦慧如為興泰公司財務主管。去年6月間，吳金泉利用技術性配票，在福懋油脂公司(股票代號1225)去年的董監事改選中取得勝利，而從公司派手中取得經營權，吳金泉隨即指定其胞妹吳美紅擔任董事長。

然吳金泉及吳美紅卻不思公司治理，上任後隨即與秦慧如共謀掏空福懋油脂公司。吳等人明知興泰公司去年第2季虧損之重大消息，在興泰公司公布去年第2季財報對外公布前應不得出售興泰公司股票，但卻在禁止內部人買賣之期間內。

由吳金泉指示吳美紅動用福懋油脂公司資金，購買吳金泉手中人頭帳戶持有之股權集中且極不流通之興泰公司股票，吳金泉再指示秦慧如將相關人頭帳戶內之興泰公司股票賣給福懋油脂公司，以避免其受有股價跌價虧損並從福懋油脂公司套取現金。

台中檢調於年6月20日同步於高雄市、台北市搜索興泰公司及吳美紅辦公處所，當場查扣關鍵證物，查出吳等人犯案模式係由吳美紅先行在宏遠證券公司桃園分公司開立福懋油脂公司證券帳戶，而以該帳戶下單購買吳金泉手中持有之興泰公司股票。

吳金泉再命秦慧如將人頭帳戶內的興泰公司股票出脫給福懋油脂公司，藉以挪用福懋油脂公司資金9232萬餘元。福懋油脂公司的原公司派於去年11月22日重新取得經營權後，評估前揭買進興泰公司股票對福懋油脂公司並無實益，而將興泰公司股票賣出，福懋油脂公司因此受有2017萬5000元之損失。

吳金泉則藉機於去年11月28日至12月2日間，再以低價買回興泰公司股票，預估獲利高達3342萬餘元。

另在福懋油脂公司出具108年第3季財報前，原簽證的勤業眾信會計師事務所質疑前開交易為關係人交易，而要求吳美紅告知交易相對人，以便在財報上如實揭露，但吳美紅卻刻意隱瞞關係人交易之相對人。

勤業眾信會計師事務所因此拒絕簽證，吳美紅即直接撤換勤業眾信會計師事務所，並更換新簽證會計師，福懋油脂公司人員及新任會計師因而不知前開股票交易為關係人交易，而未將此重要事項登載在該季財報上，致使福懋油脂公司發佈不實財報。

股市炒手吳金泉為上市公司興泰公司實際負責人，去年6月取得上市公司福懋油脂公司的經營權，吳涉嫌以人頭帳戶的興泰股票出售給福懋公司，掏空福懋油脂公司。圖／本報資料照
股市炒手吳金泉為上市公司興泰公司實際負責人，去年6月取得上市公司福懋油脂公司的經營權，吳涉嫌以人頭帳戶的興泰股票出售給福懋公司，掏空福懋油脂公司。圖／本報資料照

檢察官 上市公司 簽證

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