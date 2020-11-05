檳榔攤業者遲未還債 KTV老闆揪眾持槍押人判5月

夏姓男子在台南經營KTV，借款140萬元給檳榔攤林姓業者，屢經催討未果，去年8月夥同林姓男子等人討債，下車分持球砸毀檳榔攤門窗，還持空氣長槍發出射擊聲響恫嚇對方，將人強押上車並矇眼毆打頭部，恐嚇要載他到墓園或丟下四草大橋，業者拿出4萬償債且允諾會盡速還債後獲釋，台南地院認夏、林共同犯剝奪他人行動自由罪分處5、4月徒刑 ，可上訴。

檢警調查，夏去年2、3月間，經由友人介紹而借款140萬元給林姓業者後，屢經催討均未獲清償，8月29日再次詢問何時可為清償？林姓業者表示，翌日僅能清償部分款項，夏因而心生不滿。隔天晚間7時，夏找了林姓男子等5人到自家KTV內集合，分乘兩輛轎車到對方所經營並兼居處的檳榔攤。

當晚9時13分抵達停檳榔攤外面，分由同行2名不詳男子下車分持球棒砸毀檳榔攤的門、窗，林則持空氣長槍朝檳榔攤門口發出射擊聲響威嚇，隨後將業者強押上車，並以布條矇其雙眼，夏質問為何拖延還款，並恫稱如不還款要將他載往墓園，或載往四草大橋將他丟下等語，期間還遭人出手毆打頭部。

業者飽受驚嚇，馬上將身上現金4萬元交給夏償債，並承諾將盡速清還餘款，21時44分才在安定區某超商前獲釋。經台南市刑大循線查獲，並扣得空氣長槍1支。夏、林兩人坦承犯行，與老闆達成和解。

台南地院審酌，夏因林姓業者欠債而履經催討未果，心生不滿，夥同林姓男子等4人以恫嚇、挾持強押、毆打方式，剝奪被害人的行動自由，強令就範而據以逼迫還債，致使被害人因自由權遭到剝奪而蒙受苦痛。