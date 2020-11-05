快訊

高中英聽上午9時開放查詢成績 網址在這裡

美國這州的眾議員候選人上月染疫身亡 仍贏得席次

逾2年時效 汽車交通事故特別補償基金求償202萬敗訴

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

財團法人汽車交通事故特別補償基金2017年9月7日，賠償苗栗縣一起車禍死者遺屬200多萬元，基金代位向肇事張姓男子求償，直到今年5月6日聲請調解，調解不成立後另於9月18日起訴，苗栗地方法院法官認定逾2年求償時效，最近判決汽車交通事故特別補償基金敗訴，全案還可以上訴。

判決書指出，張姓男子2017年6月6日下午3點駕駛農耕車，在通霄鎮梅南里產業道路，因左後輪胎突歪斜脫落造成翻覆，後載張姓乘客因此頭部受重創，送醫當天晚上10點多死亡，遺屬依強制汽車責任保險法申請補償，汽車交通事故特別補償基金2017年9月7日給付202萬多元。

汽車交通事故特別補償基金認為張姓男子的過失，導致交通事故而致乘客死亡，有相當因果關係，9月18日代位向苗栗地方法院起訴，請求返還202萬多元補償金

法官調查，汽車交通事故特別補償基金9月7日理賠後，取得代位侵權行為損害賠償請求權，雖於2019年5月28日提起訴訟，但8月27日兩造合意停止訴訟，因經4個月未續行訴訟，今年1月9日通知視為撤回，而不生時效中斷之效力。

判決書指出，基金如於訴狀送達時起6個月內，即2019年12月25日另行起訴者，時效當應視為訴狀送達時中斷，但基金今年5月6日聲請調解，9月18日起訴，已逾侵權行為所生之損害賠償請求權2年時效。

苗栗地方法院審理汽車交通事故特別補償基金代位求償202萬多元案，法官認定逾2年時效，判決基金敗訴。圖／本報資料照片
苗栗地方法院審理汽車交通事故特別補償基金代位求償202萬多元案，法官認定逾2年時效，判決基金敗訴。圖／本報資料照片

事故 補償金

延伸閱讀

影／小鎮醫師扮「控糖高手」 苗栗2診所連8年獲卓越獎

苗栗風真透兩起異物纏電線意外 造成火車延誤及停電

苗栗首創「苗栗盡靚」客語日曆 即起開放各界下載印製

獨／才滿2年！日本「天丼てんや」11／30退出台灣

相關新聞

逾2年時效 汽車交通事故特別補償基金求償202萬敗訴

財團法人汽車交通事故特別補償基金2017年9月7日，賠償苗栗縣一起車禍死者遺屬200多萬元，基金代位向肇事張姓男子求償，...

開刀超額避審查 眼科醫師法辦

嘉義知名眼科診所賴姓女醫師求診患者多，每月親自施做百餘台白內障手術，卻疑似為了規避超過四十台刀要事前審查的規定，讓其他醫...

要坐牢！侵占孫公司資產 中化公司董事長判關3年1月刑

中國化學製藥公司董事長王勳聖2011年和時任財務部經理林朝郎侵占孫公司鼎茂國際公司美金52萬餘元，再匯給友人林鴻聯，台灣...

前嘉義長庚眼科名醫涉詐領健保費 昔日同事感驚訝

嘉義市「大學眼科」診所賴姓女醫師，疑為患者開白內障手術，超過健保署規定，與另2名醫師涉詐領健保費1800萬元，遭檢警查辦...

罷韓看板遭拆怒告韓國瑜及2市府局長 台灣基進悄撤告

罷免高雄市長韓國瑜的團體，今年4月間在高雄新興區設置2處廣告看板，被高市府環保局以未事先申請接連拆除，罷含成員之一的台灣...

河川地大量棄置廢棄物　竹檢破獲合法掩護非法砂石場

新竹縣橫山鄉一家砂石場涉嫌以合法掩護非法，私下收進各種廢棄物藉此賺取處理費，並將各種廢棄物、科技業廢棄汙泥非法棄置在私有...

中油員工舞弊轉當汙點證人仍被開除 提告保職位逆轉敗

中油員工蘇姓男子3年前遭檢舉靠作弊錄取，他配合內部調查並轉當「汙點證人」揪出2同事也涉舞弊，但仍被開除，怒提告指公司違反...

麥當勞被嫌出餐慢 店員偕兄向客人揮刀「不要再來了」

林姓男子帶家人去麥當勞用餐，嫌周姓服務生出餐慢，周姓服務員轉向胞兄抱怨，兄弟二人奔出店外追人，哥哥亮開山刀恐嚇稱「你給我...

酒駕肇事回推酒測值超標 法官認「非科學證據」判無罪

宜蘭葉姓男子酒後駕車上路，途經宜蘭市慈安路一帶時，不慎擦撞路旁自小客貨車，警方到場聞到葉男有酒氣，測得酒測值每公升達0....

指示未成年子女偷腳踏車變賣只賺70元 她遭判4月徒刑

高雄廖姓婦人今年1月間帶著孩子經過仁武區某社區大樓，涉偷牽2輛沒上鎖的腳踏車，後來1輛變賣獲70元、另1輛帶回家使用，警...

蔡碧仲：不讓高度危險者走在街頭是國家的責任

大法官昨天就性侵害犯強制治療釋憲案召開言詞辯論庭；法務部次長蔡碧仲今天受訪強調，「我們不能讓一個有高度危險性的人走在街頭...

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐無罪確定

網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰評論總統蔡英文「論文門」疑雲，被台大新聞研究所教授王泰俐發表網文，指作品成本低、...

熱門新聞

外婆找孫女驚見雙屍！ 21歲男疑勒死22歲女友再加工自殺

別讓馬籍女大生遇害事件重演 孫大千盼政府落實兩措施

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐無罪確定

行車注意！任意跨越「雙白實線」開罰600到900元

彰化男醫師偷拍護理師、女醫師如廁 被判刑6個月

百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。