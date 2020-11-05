逾2年時效 汽車交通事故特別補償基金求償202萬敗訴

財團法人汽車交通事故特別補償基金2017年9月7日，賠償苗栗縣一起車禍死者遺屬200多萬元，基金代位向肇事張姓男子求償，直到今年5月6日聲請調解，調解不成立後另於9月18日起訴，苗栗地方法院法官認定逾2年求償時效，最近判決汽車交通事故特別補償基金敗訴，全案還可以上訴。

判決書指出，張姓男子2017年6月6日下午3點駕駛農耕車，在通霄鎮梅南里產業道路，因左後輪胎突歪斜脫落造成翻覆，後載張姓乘客因此頭部受重創，送醫當天晚上10點多死亡，遺屬依強制汽車責任保險法申請補償，汽車交通事故特別補償基金2017年9月7日給付202萬多元。

汽車交通事故特別補償基金認為張姓男子的過失，導致交通事故而致乘客死亡，有相當因果關係，9月18日代位向苗栗地方法院起訴，請求返還202萬多元補償金。

法官調查，汽車交通事故特別補償基金9月7日理賠後，取得代位侵權行為損害賠償請求權，雖於2019年5月28日提起訴訟，但8月27日兩造合意停止訴訟，因經4個月未續行訴訟，今年1月9日通知視為撤回，而不生時效中斷之效力。