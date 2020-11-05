越南男在2歲女兒前對10歲少女伸魔爪 女兒哭鬧救了少女

越南籍吳姓男子於3年前，駕車行經台中市南屯區，以問路為由讓10歲少女小美坐上他的車，吳伸手進她內褲摸下體，這時吳未滿2歲女兒在車內哭鬧，吳始讓小美下車，經少女的家人報警，吳否認犯行，法官不採信，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑3年6月，於刑執行後驅逐出境。可上訴。

判決書指出，吳男於2017年8月26日下午，駕車搭載未滿2歲幼女，行經中巿南屯區中和巷，見10歲少女小美獨自1人在該處騎乘自行車，遂以問路為由讓她坐上他所駕駛的小客車副駕駛座。

吳男於言談中得知小美是未滿14歲之人，以手伸進她所穿著的短褲鬆緊帶上方再順勢伸進她內褲內，撫摸她下體，她反抗欲將吳的手拉出來，並出言「不要！不要！」，吳仍不顧她反抗而強行繼續以手撫摸她下體。

後來，因吳男所搭載未滿2歲幼女哭鬧，吳始停手並將自用小客車副駕駛座車門打開，讓小美下車。被害人返家後向父親哭訴，姑姑獲悉後報警處理。