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越南男在2歲女兒前對10歲少女伸魔爪 女兒哭鬧救了少女

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

越南籍吳姓男子於3年前，駕車行經台中市南屯區，以問路為由讓10歲少女小美坐上他的車，吳伸手進她內褲摸下體，這時吳未滿2歲女兒在車內哭鬧，吳始讓小美下車，經少女的家人報警，吳否認犯行，法官不採信，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑3年6月，於刑執行後驅逐出境。可上訴。

判決書指出，吳男於2017年8月26日下午，駕車搭載未滿2歲幼女，行經中巿南屯區中和巷，見10歲少女小美獨自1人在該處騎乘自行車，遂以問路為由讓她坐上他所駕駛的小客車副駕駛座。

吳男於言談中得知小美是未滿14歲之人，以手伸進她所穿著的短褲鬆緊帶上方再順勢伸進她內褲內，撫摸她下體，她反抗欲將吳的手拉出來，並出言「不要！不要！」，吳仍不顧她反抗而強行繼續以手撫摸她下體。

後來，因吳男所搭載未滿2歲幼女哭鬧，吳始停手並將自用小客車副駕駛座車門打開，讓小美下車。被害人返家後向父親哭訴，姑姑獲悉後報警處理。

吳男供稱「我不是故意的，不小心抓到，我知道我做錯了，但是因為我的家人在越南，父母年紀大了，家庭的經濟狀況不好，還有哥哥姊姊生病，我跟我的太太兩個人互相照顧兩個小孩，請求幫忙我」。 一、二審依強制猥褻罪將他判刑3年6。可上訴。

越南籍吳姓男子以問路為由讓10歲少女小美坐上他的車，吳伸手進她內褲摸下體，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑3年6月，於刑執行後驅逐出境。圖／本報資料照
越南籍吳姓男子以問路為由讓10歲少女小美坐上他的車，吳伸手進她內褲摸下體，台中高分院依強制猥褻罪將他判刑3年6月，於刑執行後驅逐出境。圖／本報資料照

猥褻 越南 自行車

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