要坐牢！侵占孫公司資產 中化公司董事長判關3年1月刑

中國化學製藥公司董事長王勳聖2011年和時任財務部經理林朝郎侵占孫公司鼎茂國際公司美金52萬餘元，再匯給友人林鴻聯，台灣高等法院更一審依證交法背信罪判王勳聖3年1月徒刑、林朝郎1年7月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞，王勳聖、林朝郎確定要入獄。

另外，王勳聖、林朝郎被控違法購買友嘉公司股票、侵占鼎茂國際美金58萬餘元部分，最高法院撤銷原判決，發回高院更審。

判決指出，林鴻聯為支持王勳聖連任董事長，而未在股價高點出脫中化公司股票，王勳聖為補償林鴻聯的損失，2004年和林朝郎拿中化公司資金購買林鴻聯購入公開發行，但未上市或上櫃友嘉公司股票，讓林鴻聯賺取差價1650萬餘元，使中化公司受有損害。

再者，王勳聖、林朝郎2011年共同侵占中化公司100%持有海外的孫公司鼎茂國際美金52萬餘元，再匯入林鴻聯所指定人頭帳戶，讓林鴻聯取得；2012年王勳聖等人輾轉匯出鼎茂國際美金58萬餘元，再佯裝林鴻聯所指定的人頭名義，匯款給中化公司，偽裝成人頭向中化公司購買友嘉公司股票所支付的價金，無償取得股票。

高院更一審依背信罪判王勳聖6月徒刑、2個特別背信罪各判3年1月徒刑，應執行3年4月徒刑；林朝郎被依背信罪判刑5月、2個特別背信罪各判1年7月，應執行2年。