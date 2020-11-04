前嘉義長庚眼科名醫涉詐領健保費 昔日同事感驚訝

嘉義市「大學眼科」診所賴姓女醫師，疑為患者開白內障手術，超過健保署規定，與另2名醫師涉詐領健保費1800萬元，遭檢警查辦，檢方令50萬元交保；賴姓醫師去年6月從嘉義長庚離職，丈夫還是長庚骨科醫師，夫妻檔奉獻專業，長期深入偏鄉學校，關懷弱勢學童，議長張明達曾在臉書貼文，推崇他們夫妻檔是「值得尊敬的好醫師」。

賴姓醫師涉案被查辦消息傳出，昔日長庚同事及議長張明達，都感到驚訝，張明達說，他家人由賴姓醫師看診，醫術風評佳，張明達曾貼文推崇賴姓醫師夫妻檔說，「奉獻專業，長期深入偏鄉學校，關懷弱勢學童，值得學習，令人感動，令人敬佩」。

賴姓醫師過去長庚同事、員工，對她離職1年多後，在任職診所涉案被查辦，深感意外、訝異，賴姓醫師的丈夫是骨科醫師，先從林口長庚調到嘉義長庚，接著妻子隨丈夫調回嘉，夫妻檔醫師婦唱夫隨，義診隨行，深獲好評。