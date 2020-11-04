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前嘉義長庚眼科名醫涉詐領健保費 昔日同事感驚訝

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導

嘉義市「大學眼科」診所賴姓女醫師，疑為患者開白內障手術，超過健保署規定，與另2名醫師涉詐領健保費1800萬元，遭檢警查辦，檢方令50萬元交保；賴姓醫師去年6月從嘉義長庚離職，丈夫還是長庚骨科醫師，夫妻檔奉獻專業，長期深入偏鄉學校，關懷弱勢學童，議長張明達曾在臉書貼文，推崇他們夫妻檔是「值得尊敬的好醫師」。

賴姓醫師涉案被查辦消息傳出，昔日長庚同事及議長張明達，都感到驚訝，張明達說，他家人由賴姓醫師看診，醫術風評佳，張明達曾貼文推崇賴姓醫師夫妻檔說，「奉獻專業，長期深入偏鄉學校，關懷弱勢學童，值得學習，令人感動，令人敬佩」。

賴姓醫師過去長庚同事、員工，對她離職1年多後，在任職診所涉案被查辦，深感意外、訝異，賴姓醫師的丈夫是骨科醫師，先從林口長庚調到嘉義長庚，接著妻子隨丈夫調回嘉，夫妻檔醫師婦唱夫隨，義診隨行，深獲好評。

嘉義長庚醫院3年前啟動運動醫學整合照護計畫，與南投縣旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，助空手道隊屢創佳績，今年全中運勇奪31面獎牌，總錦標第一名，校長、教練8月帶39名奪牌選手到嘉義長庚道謝，幕後醫療團隊之一就是賴姓醫師的丈夫。

嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因涉及為太多患者開白內障手術，超過健保署規定 被查辦。記者卜敏正／攝影
嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因涉及為太多患者開白內障手術，超過健保署規定 被查辦。記者卜敏正／攝影

醫師 長庚 嘉義

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