快訊

拜登陣營反擊！痛批川普「可恥」 計票不會停止

新竹2男子虐貓致死 違動保法各判刑6個月

中央社 / 新竹縣4日電

男子彭瑋傑與儲昭宇日前認養幼貓，再用殘忍手段將貓虐死，還將施虐過程錄影，新竹地方法院今天表示，依動保法判彭瑋傑與儲昭宇各6個月徒刑，分別併科罰金25萬、20萬元。

判決書指出，彭瑋傑從去年6月起，陸續把領養、拾獲的貓，從高處重摔數次，還把過程錄影、拍照。若有貓沒被摔死，彭瑋傑還將重傷的貓送醫搶救，再帶回家繼續施虐，也曾在貓的傷口灑鹽。

彭瑋傑與儲昭宇基於傷害動物致死犯意聯絡，也曾在新竹市撿到一隻灰色流浪貓，用機車大鎖敲打貓，貓因重傷死亡後，再將貓屍扔到橋下。

兩人也曾領養一隻白底土色貓後，以棍子毆打貓的身體5至10分鐘，最後這隻貓不堪毆打跳進馬桶，逐漸抽搐至死。

法官認為，彭瑋傑與儲昭宇明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，仍違反動保法單獨或共同傷害虐待貓致死，判刑6個月，不得緩刑，分別併科罰金新台幣25萬元、20萬元。可上訴。

新竹 動保法 認養

延伸閱讀

排隊還買不到房！這些新竹推案為何「秒殺」？買家臉書版主獨家告白

新竹人告別單身看這裡 坐上小船遊湖聯誼去5日開始報名

紅鶴疑被男童打傷後死亡 動保法最高可罰200萬元

國家級秘境步道！ 泰雅族知名「新竹霞喀羅古道」 免出國就能賞楓

相關新聞

前嘉義長庚眼科名醫涉詐領健保費 昔日同事感驚訝

嘉義市「大學眼科」診所賴姓女醫師，疑為患者開白內障手術，超過健保署規定，與另2名醫師涉詐領健保費1800萬元，遭檢警查辦...

罷韓看板遭拆怒告韓國瑜及2市府局長 台灣基進悄撤告

罷免高雄市長韓國瑜的團體，今年4月間在高雄新興區設置2處廣告看板，被高市府環保局以未事先申請接連拆除，罷含成員之一的台灣...

河川地大量棄置廢棄物　竹檢破獲合法掩護非法砂石場

新竹縣橫山鄉一家砂石場涉嫌以合法掩護非法，私下收進各種廢棄物藉此賺取處理費，並將各種廢棄物、科技業廢棄汙泥非法棄置在私有...

中油員工舞弊轉當汙點證人仍被開除 提告保職位逆轉敗

中油員工蘇姓男子3年前遭檢舉靠作弊錄取，他配合內部調查並轉當「汙點證人」揪出2同事也涉舞弊，但仍被開除，怒提告指公司違反...

麥當勞被嫌出餐慢 店員偕兄向客人揮刀「不要再來了」

林姓男子帶家人去麥當勞用餐，嫌周姓服務生出餐慢，周姓服務員轉向胞兄抱怨，兄弟二人奔出店外追人，哥哥亮開山刀恐嚇稱「你給我...

酒駕肇事回推酒測值超標 法官認「非科學證據」判無罪

宜蘭葉姓男子酒後駕車上路，途經宜蘭市慈安路一帶時，不慎擦撞路旁自小客貨車，警方到場聞到葉男有酒氣，測得酒測值每公升達0....

指示未成年子女偷腳踏車變賣只賺70元 她遭判4月徒刑

高雄廖姓婦人今年1月間帶著孩子經過仁武區某社區大樓，涉偷牽2輛沒上鎖的腳踏車，後來1輛變賣獲70元、另1輛帶回家使用，警...

蔡碧仲：不讓高度危險者走在街頭是國家的責任

大法官昨天就性侵害犯強制治療釋憲案召開言詞辯論庭；法務部次長蔡碧仲今天受訪強調，「我們不能讓一個有高度危險性的人走在街頭...

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐無罪確定

網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰評論總統蔡英文「論文門」疑雲，被台大新聞研究所教授王泰俐發表網文，指作品成本低、...

妯娌不睦 亂說她自韓返台沒隔離趴趴走被起訴

林女與簡女為妯娌關係，兩人感情不睦，簡女去年10月28日自韓國返國人入境，至韓國旅遊期間尚無新冠肺炎疫情，未料，林女今年...

半夜摸黑偷小貨車卻撞死女騎士 過失致死肇事逃逸起訴

台中市民蔡姓男子9月3日凌晨，涉嫌以自備鑰匙竊取男子阿銘的自小車，得逞後，駕駛偷來的小貨車行經龍井區臨港路時，闖紅燈撞死...

公司老闆拆包裹爆炸睪丸壞死 炸彈客判關7年半定讞

男子戴振宇得知女友鍾玉美和馮姓男子有債務糾紛，為替女友出氣，兩人共同製作炸彈包裹，害馮打開包裹遭炸傷，全身逾6成灼傷、睪...

熱門新聞

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

外婆找孫女驚見雙屍！ 21歲男疑勒死22歲女友再加工自殺

獨／嘉市大學眼科疑涉詐領健保費遭搜索 3醫師凌晨交保

別讓馬籍女大生遇害事件重演 孫大千盼政府落實兩措施

回家了 馬籍鍾姓女大生父母帶女兒骨灰離台

撫慰父母！遇害女大學生飼養的蜜袋鼯 可回馬來西亞了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。