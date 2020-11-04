新竹2男子虐貓致死 違動保法各判刑6個月

男子彭瑋傑與儲昭宇日前認養幼貓，再用殘忍手段將貓虐死，還將施虐過程錄影，新竹地方法院今天表示，依動保法判彭瑋傑與儲昭宇各6個月徒刑，分別併科罰金25萬、20萬元。

判決書指出，彭瑋傑從去年6月起，陸續把領養、拾獲的貓，從高處重摔數次，還把過程錄影、拍照。若有貓沒被摔死，彭瑋傑還將重傷的貓送醫搶救，再帶回家繼續施虐，也曾在貓的傷口灑鹽。

彭瑋傑與儲昭宇基於傷害動物致死犯意聯絡，也曾在新竹市撿到一隻灰色流浪貓，用機車大鎖敲打貓，貓因重傷死亡後，再將貓屍扔到橋下。

兩人也曾領養一隻白底土色貓後，以棍子毆打貓的身體5至10分鐘，最後這隻貓不堪毆打跳進馬桶，逐漸抽搐至死。

法官認為，彭瑋傑與儲昭宇明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，仍違反動保法單獨或共同傷害虐待貓致死，判刑6個月，不得緩刑，分別併科罰金新台幣25萬元、20萬元。可上訴。