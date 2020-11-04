罷韓看板遭拆怒告韓國瑜及2市府局長 台灣基進悄撤告

罷免高雄市長韓國瑜的團體，今年4月間在高雄新興區設置2處廣告看板，被高市府環保局以未事先申請接連拆除，罷含成員之一的台灣基進黨新聞部副主任張博洋怒對韓國瑜、時任環保局長王玨及工務局長吳明昌提告涉毀損罪嫌，不過9月間決定撤告，高雄地檢署上月底不起訴處分。

張博洋表示，「當初提告就是為了對抗市政府對於公務執行的不公平，也讓民眾知道，罷免方遭遇到國家機器選擇性執法的壓力」，不過高雄市民已用選票做出抉擇，高雄要積極面對的是市政如何重新上軌道，而非再浪費力氣與過時政客糾纏，他自己參與罷韓也是為幫高雄一把，不是跟韓國瑜有私人恩怨，後來才決定撤告，關注市政較重要。

張博洋先前提告表示，他今年4月間在高雄新興區中正二路口、中華四路與五福三路圓環等兩處設置罷韓廣告看板，但韓國瑜市府卻要求工務局或環保局人員，在4月29日、5月3日接連拆除廣告，使該看板不堪使用，認定韓國瑜、環保局長王玨、工務局長吳明昌涉有毀損罪嫌。

當時高市府解釋，罷韓團體掛看板沒有先向工務局建管處申設，依「高雄市廣告物管理自治條例」規定要罰款、強制拆除，拆除費用也要追償。