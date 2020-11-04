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河川地大量棄置廢棄物 竹檢破獲合法掩護非法砂石場
新竹縣橫山鄉一家砂石場涉嫌以合法掩護非法，私下收進各種廢棄物藉此賺取處理費，並將各種廢棄物、科技業廢棄汙泥非法棄置在私有地、國有地或油羅溪行水區河川地，新竹地檢署接獲檢舉，調查發現該砂石場竊佔面積超過5千平方公尺，本月3日前往砂石場與竊占處搜索，將周姓、王姓、梁姓3名主嫌依違反廢棄物清理法送辦，檢察官認為周、王涉嫌重大且有串滅證之虞，向法院聲押獲准，梁10萬元交保。
檢方今指出，去年11月間接獲民眾檢舉，新竹縣橫山鄉一處砂石場、附近私有地與油羅溪行水區土地遭隨意棄置廢棄物，經檢察官多次場勘，發現案情不單純，召集刑事局保七第三大隊第一中隊、環保署北區督察大隊組成專案小組深入追查，蒐集事證。
專案小組發現，周姓、王姓、梁姓男子合法經營一家砂石場，暗地大量收進各種廢棄物，竊此賺取處理費，三人利用砂石場貨車與重型機具將各種廢棄物深埋或棄置在自己土地、鄰近私有地、國有地或油羅溪行水區河川地上，經測量，竊佔面積超過5千平方公尺。
經專案小組現場勘驗進行開挖，發現周姓、王姓、梁姓三人除任意棄置有害事業廢棄物「銅玻纖維汙泥」，甚至將砂石廠內的無機性汙泥（含高分子凝集劑即POLYMER）非法棄置在油羅溪河川地上，等汙泥崩落後掉入油羅溪，形成黃泥進而汙染水源，波及下游芎林鄉秀湖村灌溉溝渠。此外，三人又大量收進各種廢塑膠混合物各類廢棄物後加以棄置或掩埋，讓檢方痛批「坐地狂收環保財，滿地瘡痍留子孫。」
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