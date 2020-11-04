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中油員工舞弊轉當汙點證人仍被開除 提告保職位逆轉敗

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

中油員工蘇姓男子3年前遭檢舉靠作弊錄取，他配合內部調查並轉當「汙點證人」揪出2同事也涉舞弊，但仍被開除，怒提告指公司違反他能保住工作的承諾，一審判雙方僱傭關係存在；但上訴後，高雄高分院認為蘇確實作弊，中油也於上簽呈給董事長後的30日內將他解雇，皆符勞基法，逆轉改判蘇敗訴，還可上訴。

蘇姓男子提告主張，他2015年11月間參加中油僱用人員甄試，錄取後擔任煉油技術員，2016年3月1日報到，經過6個月試用期也合格成正式員工，不料2017年公司的政風單位接獲檢舉指他涉考試舞弊，接著以威脅利誘方式要他配合調查，但也保證若坦承，以他優異表現不會被開除。

蘇姓男子指出，2017年5月12日被要求在承認舞弊的訪談文件上簽名，5月25日他到中油台北總公司再度承認有舞弊，並配合轉汙點證人，提供另2涉舞弊者資料，不料公司仍於同年8月2日解雇他。

蘇認為，公司在當年5月31日就向董事長報告他舞弊情事，卻直到8月解雇，已超過勞基法規定30日期限，且他並沒作弊是被逼承認，加上公司也違背不開除他的承諾，違反誠信原則，雙方的僱傭關係應還是存在。

中油反駁，政風人員調查時沒用脅迫利誘手段，蘇自己坦承舞弊，也僅承諾會替他向檢察官求情從輕處分、替他向董事長陳情，從沒保證一定不會開除，此外，董事長於2017年6月3日收到內部簽呈得知調查結果，所以8月2日解雇他並沒超過30天期限，都未違反勞基法。

一審法官傳喚中油董事長秘書等人作證，洪供稱5月31日就對董事長報告此事，應從當天開始起算30日內要解雇蘇姓男子，認定中油超過期限，違反勞基法，判蘇勝訴。

中油提起上訴後，二審合議庭依訪談紀錄認定蘇姓男子承認舞弊，也查無政風人員用威脅、利誘方式，至於解雇的時效，應從調查程序完成日、雇主已能確信真有此事才起算，所以中油董事長6月3日收到簽呈並決行，當天開始30日的期限，中油8月2日解雇沒違法，改判駁回蘇的請求。

中油蘇姓員工被檢舉靠舞弊錄取，他配合調查仍遭開除，提告要求確認僱傭關係存在。示意圖／Ingimage
中油蘇姓員工被檢舉靠舞弊錄取，他配合調查仍遭開除，提告要求確認僱傭關係存在。示意圖／Ingimage

中油 過勞

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