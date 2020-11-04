彰化男醫師偷拍護理師、女醫師如廁 被判刑6個月

彰化縣某醫院35歲李姓醫師去年8月在醫院員工專用廁所內，偷拍女護理師如廁，當場被抓到，事後從其記憶卡發現被他偷拍的女醫生、護理師有3人，李男辯稱他壓力大有憂鬱症才會這樣，被害人稱自從知道被偷拍，如廁都有陰影，甚至因此憂鬱症，彰化地方法院依妨害秘密罪將李男判刑6個月。

判決指出，彰化某醫院護理師去年8月間某日晚間在8樓員工專用廁所如廁，突然發現隔壁廁所下方伸出一隻手拿著鏡頭伸過來，護理師嚇到尖叫，跑出廁所通報警衛，李男躲在廁所內將攝影鏡頭連同記憶卡丟到廁所馬桶內共沖水3次，過了5到10分鐘，才出廁所，並否認有偷拍。

但醫院相當重視此事，雇工將廁所的馬桶打掉，在糞池內找到SQ11攝影鏡頭及ADATA記憶卡，隨後也扣得其ASUS牌手機及SIM卡2張。

從查獲的記憶卡中，發現李姓醫生錄到3名護理師、女醫生如廁和更衣的鏡頭，且他從2016年即有偷錄情事，因證據確鑿，李姓醫生坦承犯行，並希望和被害人和解，但被害人無法諒解，以至和解破局。

被偷拍的護理師在審理時對法官說，她至今都還有恐懼感，覺得醫師不是應該要有高道德標準，她很訝異平時受人尊敬的醫師，愛孩子的好父親，怎麼會是這種人，難以令人置信，讓她覺得憤怒、噁心，甚至後來如廁都有不安全感，一直有陰影，後來她也因此離職了，希望法官對李男可以從重量刑。

李姓醫師已婚、育有2子，李男表示，他有憂鬱情緒持續就診中，因是家中經濟支柱，有精神壓力，才會犯下偷拍罪行，希望法官給他自新機會，從輕量刑。