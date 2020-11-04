性侵入獄前公布被害女個資及照片 在傷口灑鹽2度傷害

黃男被控性侵同在市場擺攤的女子小蓮（化名），被依強制性交罪判3年2月定讞，去年6月8日入獄執行前，在社群網站揭露小蓮的姓名、照片等個資，上網寫著「她會跑到你家跟你做愛，然後再告你性侵」，經小憐提告，台中地院依違反個人資料保護法、誹謗等罪將他判刑4月，可易科罰金。

判決書指出，黃男與「小蓮」因同在市場擺攤而認識，她曾向他購買物品，而平時多以通訊軟體LINE或臉書與他聯繫，並曾兩次單獨前往他的住處內。

至2017年4月8日下午，黃趁她單獨至他的住處選購物品時，從她背後環抱她，表示欲與她發生性行為，她予以拒絕，並稱當時她有月事，他仍硬行性侵害得逞，經被害女報警處理。

法官審酌，黃男與「小蓮」雖曾為感情較親密之友好關係，然她明確表示不想發生性關係，黃男仍硬上，顯見他未能尊重女性身體與性自主權，所為甚屬不是，予以判刑。而「小蓮」為已婚身分，本案發生前，亦未妥善處理其與異性好友交往之分際，有所「不當」，予以判刑。

黃男被判刑3年2月確定後，將於去年6月8日入獄執行，因他對小憐心生怨懟，在入獄前的同月7日至8日，在雲林縣住處，以網際網路連結至社群網站後，在未設限或加密而屬不特定多數人均可觀覽的網站上，揭露小憐的個人姓名、IG帳號及照片。

黃上傳內容載有「希望大家注意這個女的，別再有下一個人被她搞了，她會跑到你家跟你做愛，然後再告你性侵。你不硬上她，她就會回家再傳一次裸露照，再過幾天再跑你家試看你會不會硬上，她知不會硬上時就會換她主動來找你做，做完之後就翻臉說她是不願意的」等語。