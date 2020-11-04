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麥當勞被嫌出餐慢 店員偕兄向客人揮刀「不要再來了」
林姓男子帶家人去麥當勞用餐，嫌周姓服務生出餐慢，周姓服務員轉向胞兄抱怨，兄弟二人奔出店外追人，哥哥亮開山刀恐嚇稱「你給我小心一點，不要再來了」，哥哥被訴恐嚇危害安全罪；台北地院審理，判哥哥拘役20日，得易科罰金2萬元，開山刀沒收。可上訴。
今年4月27日凌晨1時，林姓男子偕同母親、女友3人在麥當勞台北市新生店點餐，林嫌出餐的速度慢，催促周姓服務生，嗣後一行人離去。
林一行人離去後，剛好周姓服務生的哥哥到店內，周姓服務生即吐苦水，將被客人催促一事抱怨給哥哥聽，兄弟二人隨後由哥哥駕車、弟弟騎機車共同找尋林，要請林道歉。
一個多小時之後，兩兄弟終於在附近發現林的身影，哥哥下車，持開山刀走向林，並高舉開山刀對林恫稱「不會喝酒就不要喝酒」、「你給我小心一點，不要再來了」等，林畏於情勢，和母親與女友先連聲道歉，再向大安分局報案，周姓服務生的哥哥被起訴。
法官審理認為，周姓服務生的哥哥與林素不相識，僅因林向他弟弟反應出餐速度太慢，欲為弟弟出氣，即開車尋找、尾隨林，持鋒利開山刀走向林高舉揮舞，並言語恫嚇，實屬不該，不過，他坦承犯行，林也具狀表示不願追究，同意原諒，判周姓服務員的哥哥拘役刑。
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