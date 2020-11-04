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酒駕肇事回推酒測值超標 法官認「非科學證據」判無罪

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭葉姓男子酒後駕車上路，途經宜蘭市慈安路一帶時，不慎擦撞路旁自小客貨車，警方到場聞到葉男有酒氣，測得酒測值每公升達0.19毫克，回推葉男駕車上路時酒測值應達0.63，依公共危險罪送辦，但宜蘭地方法院認為，酒測代謝率因人而異，缺少科學證明，且事故路段路窄，一般人開車也可能擦撞，與酒駕無關，因此判葉男無罪。

判決指出，今年3月26日清晨4時許，葉男先在住家飲酒約30分鐘，上班時間酒駕至大同鄉公所，當天下午2點半，從鄉公所駕車前往宜蘭市住處，約下午4時許喝完半瓶保力達後上路，沒想到才開離開巷口，就不慎撞到停靠路邊的自小客貨車。

車主發現車子遭撞後報警，警方到場時聞到葉男帶有酒氣，當場實施酒測，呼氣酒測濃度達0.19，警方依據呼氣酒精代謝率回推，葉男當天8時駕車上路時，酒測值至少有每公升0.63毫克，且同心圓測試還有部分超出範圍，因此依據公共危險罪將葉男送辦。

葉男審理時喊冤，強調上午僅喝兩瓶易開罐啤酒，下午4時喝完半瓶保力達後出發，是因為巷子「太窄」，才會撞到車輛，葉男律師也幫忙辯解，強調是當下酒測值是與保力達有關。

然而地方法院法官調查，依檢警回推酒測值，葉男上路8時上路時達每公升0.63毫克，若以2點半時間回推，酒測值也達0.31毫克，但呼氣酒精代謝率因人而異，回測值非屬科學鑑定證據，能否以每小時每公升0.05毫克，回溯推算，容有疑義。且葉男4時上路前引用半瓶保力達，已存外在因素干擾，無從依此回推呼氣酒測值。

法官認為，事故巷道僅4.8公尺，是巷口轉彎處，依據處理警員證詞，一般用路人也有可能會擦撞，不論有無飲酒都有可能發生，因此無法證明葉男肇事與酒後駕車有關；另，葉男查獲時僅有酒氣，但無吵鬧、注意力無法集中狀況，同心圓測試也都在合格範圍內，僅極少部分超線，因無積極證據任葉男達不能安全駕駛之程度，因此諭知無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉姓男子回推酒測值雖然超標，但因兩次飲酒時間相隔長，法官認為代謝率因人而異，因此判他無罪。記者張議晨／攝影
葉姓男子回推酒測值雖然超標，但因兩次飲酒時間相隔長，法官認為代謝率因人而異，因此判他無罪。記者張議晨／攝影

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