指示未成年子女偷腳踏車變賣只賺70元 她遭判4月徒刑

高雄廖姓婦人今年1月間帶著孩子經過仁武區某社區大樓，涉偷牽2輛沒上鎖的腳踏車，後來1輛變賣獲70元、另1輛帶回家使用，警方接獲報案循線查獲。橋頭地院審理發現，廖婦行竊時還要小孩幫牽其中1輛，加重依利用兒童犯竊盜罪，判她4個月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，廖女1月24日下午近3點，跟小孩經過仁武區的某社區大樓，見2輛沒上鎖的腳踏車，她牽走藍色腳踏車，再指示孩子牽銀色的折疊車，得手後將藍車拿到回收場變賣獲70元，銀車則拿回家代步。

由於銀色摺疊車是1名移工向蕭姓車主借來的，移工發現失竊立即報警，警方調閱監視器，循線查獲廖婦，她才認罪還回銀車，並帶警方去回收場找車；而藍色腳踏車雖尋無車主，合議庭認為藍車車體、車輪外觀完好，不像是車體毀損或嚴重鏽蝕不堪使用，應不是別人棄置的無主物，她牽走也屬竊盜。