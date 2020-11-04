蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐無罪確定

網路政論節目「童溫層」主持人、律師童文薰評論總統蔡英文「論文門」疑雲，被台大新聞研究所教授王泰俐發表網文，指作品成本低、抄襲等，童女自訴王女妨害名譽；一審認為「童溫層」討論內容為時事，可受公評，判王泰俐無罪，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，王泰俐無罪確定。

童文薰自訴主張，去年年9月4日因蔡英文對追查論文的學者訴訟，她開始在「童溫層」追查，所有資料都是獨立調查所得，不過，王泰俐去年11月29日在台灣智庫的媒體「思想坦克」指她複製彭文正的「政經關不了」內容，還說「童溫層」是殭屍帳號，提告加重誹謗罪。

王泰俐指出，她是傳播學者，長期從事影像新聞、政治傳播研究，2018年縣市長選舉發現假訊息愈來愈嚴重，於是投入研究，接受媒體專訪，也撰寫評論，動機是希望大家對網路上的訊息謹慎判斷真；她列舉10個集中攻擊蔡英文總統偽造學歷的YOUTUBE頻道，沒有特定針對任何一個頻道，更沒有提到童文薰，否認犯罪。

一審認為，王泰俐主要針對有關蔡英文論文案為評論的頻道發文，發文關係閱聽者對於訊息來源的掌握是否正確，並非單純涉及私德，且有相關事證佐證，她不具真正惡意，主觀上應無加重誹謗的犯罪故意；另王的言論關乎公益性，言論應受保障，判無罪。