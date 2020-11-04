妯娌不睦 亂說她自韓返台沒隔離趴趴走被起訴

林女與簡女為妯娌關係，兩人感情不睦，簡女去年10月28日自韓國返國人入境，至韓國旅遊期間尚無新冠肺炎疫情，未料，林女今年4月初在臉書網站稱「有人去韓國回來沒有隔離，還到處亂跑」，經林女提告，台中地檢署今天依違反保護令、誹謗等罪嫌起訴林女。

起訴書指出，林女（44歲）與簡女為妯娌關係，林女因對簡女有家庭暴力事件，經簡向法院聲請核發民事保護令獲准，裁定禁止林對簡實施家庭暴力、以及騷擾行為。

林女明知簡女人2019年10月28日即自韓國返國入境，至韓國旅遊期間尚無新冠肺炎疫情發生，卻於今年4月6日至8日止，在彰化縣太村鄉住處以臉書發表「有人回來掃墓，他們家都卡到陰，去韓國回來不怕武漢，回來掃墓會怕武漢」、「家裡有一個瘋女人對著攝影機拿香拜拜，想看我私下給你看」。