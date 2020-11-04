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公司老闆拆包裹爆炸睪丸壞死 炸彈客判關7年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子戴振宇得知女友鍾玉美和馮姓男子有債務糾紛，為替女友出氣，兩人共同製作炸彈包裹，害馮打開包裹遭炸傷，全身逾6成灼傷、睪丸壞死，一審依殺人未遂罪判戴9年半、鍾女8年徒刑，二審改判戴7年半、鍾女5年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，鍾女不滿被馮男欠債1200萬元，遲遲追討不到，便向男友抱怨；戴振宇為替女友出氣，兩人想製造爆裂物警告馮，兩人購買鋁粉、碳粉、點火線、硫磺粉、硝酸鉀、電池等物。

2019年5月14日，戴振宇、鐘玉美在汽車旅館，用比一般市售煙火近27倍火藥量，包裝在紙盒內，且載明「高爾夫球」、「馮XX收」，當晚放到馮的設計公司大門。

隔天，設計公司員工將包裹轉交給馮，馮一打開紙盒外包裝，同時解除微動開關而通電引爆火藥，爆炸威力強到公司1樓窗框脫軌傾倒、玻璃震碎、天花板隔板部分掉落，造成馮全身約64.5％2至3度燒灼傷、左側睪丸壞死及多處撕裂傷等，送醫一度病危。

警方調閱監視器後逮補理人，戴辯稱只是想要做一個類似煙火的東西，「嚇嚇人，希望馮還錢」，沒預期到具有殺傷力，鍾女則否認參與本案，合議庭認定兩人為共犯，考量馮需長期坐輪椅、持續復健，一審依殺人未遂罪判戴9年6月、鍾女8年徒刑。

二審審理時，鍾女改口認罪，兩人也各賠償900萬元跟馮和解，改判戴7年6月徒刑，鍾女5年；戴振宇上訴第三審，被最高法院駁回，全案定讞，而鍾女未上訴，二審判5年定讞。

鍾玉美不滿遭欠債1200萬不還，去年和男友戴振宇自製炸彈包裹，害馮姓男子重傷。記者林伯驊／翻攝
鍾玉美不滿遭欠債1200萬不還，去年和男友戴振宇自製炸彈包裹，害馮姓男子重傷。記者林伯驊／翻攝

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