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懲戒法院長交接 許宗力期許加入參審員：讓司法更透明

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

懲戒法院7月17日揭牌上路，首任院長姜仁脩退休，由台灣高等法院台中分院院長李伯道接任，今舉行交接典禮；擔任監交人的司法院院長許宗力致詞指出，除感謝姜的付出外，也期盼懲戒法院在李的帶領下，繼續穩健運行。

懲戒法院前身為公務員懲戒委員會，前公懲會委員長石木欽被指與案件當事人不當接觸，去年9月間他辭職，並自請移送監察院調查，遺缺暫由最資深的公懲會委員姜仁脩代理；姜上任後，公懲會法院化並正名為懲戒法院，姜成為首任院長。

接任懲戒法院院長的李伯道，司法官訓練所司法官班第18期結業，歷任宜蘭、板橋、士林地檢署檢察官與台中、台南地院法官，也曾任最高法院法官兼庭長。

許宗力在交接典禮致詞指出，公務員懲戒制度歷經兩度重大變革，其一是2016年修正公務員懲戒委員會組織法及公務員懲戒法，將懲戒案件改為法院審理制度。其二是懲戒法院成立，增加審級救濟制度，兩度變革姜仁脩均有致力幫忙，他感謝姜對司法的付出。

他說，李伯道擔任台中高分院院長期間，也執行多項改革，包括審判公文電子化等，另致力落實司法改革的重點目標，包括調解制度，台中高分院調解成立比率，在李伯道任內大幅成長1倍之多，期盼懲戒法院在李伯道帶領下，持續穩健運行，發揮效能。

許宗力說，司法為民、人權保障是司法改革的核心價值，國民法官、職務法庭引進參審員，都是為透過人民參與，協助司法更全面透明，加強民眾對司法信任度和認同感。

李伯道表示，未來他在懲戒法院將推動3大重點工作項目，包括達成保障人權為核心價值的司法審判、強化參審員參與審判、建立良好的審判環境。

他說，未來將強化言詞辯論和審級功能，提高審判功能，提升當事人對裁判的信賴感，尤其懲戒法庭、職務法庭第二審為法律審，如何辯論法律問題，也是今後的目標。

姜仁脩指出，今天除卸任院長一職外，也要結束44年的公職生涯，感謝法院同仁在他司法生涯最後一陪伴他因應懲戒新制，讓法院順利運行。

懲戒法院院長交接典禮，新任院長李伯道致詞。記者林孟潔／攝影
懲戒法院院長交接典禮，新任院長李伯道致詞。記者林孟潔／攝影
懲戒法院院長交接典禮，首任院長姜仁脩（左）退休後，由李伯道（右）接任。記者林孟潔／攝影
懲戒法院院長交接典禮，首任院長姜仁脩（左）退休後，由李伯道（右）接任。記者林孟潔／攝影
懲戒法院院長交接典禮，卸任院長姜仁脩致詞。記者林孟潔／攝影
懲戒法院院長交接典禮，卸任院長姜仁脩致詞。記者林孟潔／攝影

司法改革 許宗力

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