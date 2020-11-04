桃園18歲慾男上網約13歲少女回家 堅持想嘿咻下場超慘

桃園黃姓男子剛滿18歲上網認識1名13歲少女，藉故邀約她回家聊天，卻性慾大發要求性交，對方本想用給他初吻、年僅13歲為由拒絕，但黃堅持想要才勉為其難發生性行為；法院審酌，黃為逞性慾不顧少女年幼，犯後又沒和其家屬和解，不予減刑，依對未滿14歲女子性交罪判他3年，可上訴。

檢警調查，黃男透過交友軟體認識少女，今年3月15日約到黃住家聊天，過程中他性慾大發，堅持要和少女性交，事後少女回家和爸媽透露才曝光。

黃在偵查、審理時均坦承不諱，黃的辯護人表示，案發時黃男剛滿18歲，且生長在單親家庭，母親為外籍配偶，黃已經知道悔悟，目前也仍在就學中，請求依刑法59條予以減刑。

法院審酌，黃男在偵訊、審理過程均坦承犯行，但其涉犯刑法227條第1項對於未滿14歲之女子性交罪，法定本刑為3年以上10年以下有期徒刑，且對於兒童、少年身心健全發展的保障，是一般具理性之人所同有的價值觀念，斷無妄言個人性滿足為生理需求，而凌駕該等權利保障之理。

此外，法院依據黃和少女間LINE對話可知，黃男表示想性交時，少女有先說願意給他初吻，並已自己年僅13歲等理由拒絕，但黃卻一再央求，對方這才勉為其難答應；由此可見，雙方性交與一般兩情相悅不同，黃利用少女身心未成熟，也無充分心理準備，執意要和她發生關係。

法院認為，黃男顯然是不知克制、節制，率性要求少女性交，為了縱己私慾嚴重影響對方身心，惡性非輕，況且黃至今也未和少女及家屬和解，對方家長也說，看在黃年輕才答應要談和解，但認為他沒有誠意最後才破局，可見黃客觀上不足引起一般同情，不予減刑。