快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扭斷脖、殘忍虐貓還送醫救活再砸牆 兩惡男殺6貓判6月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

彭姓男子以假愛心大量認養幼貓，再以各種殘忍手段將多隻幼貓虐死，甚至將施虐過程拍成影片，去年遭新竹檢方依違反動保法起訴，檢方又查出彭與另名儲姓男子組隊以各種殘忍手段殺貓，還將領養來的貓用棍子痛毆，使貓跳進馬桶逃命，最後抽搐而死，前後至少6隻貓遭虐殺；新竹地院審理終結，依動保法將兩人判刑6月，併科罰金25萬、20萬元。

經查，彭男自去年6月起在住處陸續將領養、拾獲的貓從高處重摔數次，看著貓抽蓄致死，期間還拍照錄影，彭甚至還將摔不死的貓送醫救活，再帶回家繼續砸牆，或直接動手旋轉扭斷其脖子，還在貓的傷口灑鹽，手段兇殘。

檢方根據相關事證，發現彭男與儲男基於傷害動物致死犯意聯絡，在2018年底至去年2月2日農曆年間，在新竹市撿到一隻灰色流浪貓，竟在一處橋上用機車大鎖敲打貓，等貓死去再將屍體扔到橋下。

另外，彭男去年10月13日由儲男陪同領養一隻白底土色貓後，於隔日在租屋處用棍子毆打該貓5至10分鐘，貓受不了跳進馬桶，最後抽蓄而死。

法官審理時，彭男與儲男坦承犯行，法官認兩人明知任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，仍違反動保法單獨或共同傷害虐待貓致死，審酌依法判刑6月，不得緩刑，併科罰金25萬元、20萬元。

彭姓男子以假愛心大量認養幼貓，再以各種殘忍手段將多隻幼貓虐死，甚至將施虐過程拍成影片。圖／報系資料照
彭姓男子以假愛心大量認養幼貓，再以各種殘忍手段將多隻幼貓虐死，甚至將施虐過程拍成影片。圖／報系資料照

動保法

延伸閱讀

紅鶴疑被男童打傷後死亡 動保法最高可罰200萬元

惡男覬覦樓下花店老闆娘「凍未條」 趁其如廁性侵被訴

台中虐貓法辦2人 男大生：跟貓玩 沒想到這麼嚴重

影／台中大學生虐貓還拍影片！網友氣炸肉搜救貓 報警送辦

相關新聞

獨／嘉市大學眼科疑涉詐領健保費遭搜索 3醫師凌晨交保

嘉義地檢署指揮嘉縣警方會同健保署人員，昨天下午到大學眼科嘉義診所搜證，調查賴姓醫師等人執行白內障手術，疑涉申報不實詐領健...

公司老闆拆包裹爆炸睪丸壞死 炸彈客判關7年半定讞

男子戴振宇得知女友鍾玉美和馮姓男子有債務糾紛，為替女友出氣，兩人共同製作炸彈包裹，害馮打開包裹遭炸傷，全身逾6成灼傷、睪...

嘉義市眼科女醫師長期服務偏鄉 健保署查辦民眾質疑

嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因為太多患者開白內障手術，超過健保署規定，涉申報不實向健保署申報健保費共約1800萬元...

單親爸在女空服員臉書留言 影射接飯局賺錢比較快挨告

台南市潘姓單親爸去年7月11日在吳姓女空服員臉書的空服員罷工議題留言，「…希望你老老實實介紹說出來你們同事有在接飯局的同...

大馬女大生擄殺案延燒 遭爆竟關乎總統、台南市長選舉

馬來西亞籍女大生在台遇害，一起命案的後續人事延燒卻扯出政治利害關係？國民黨副秘書長謝龍介今天表示，該事件凸顯台南市政府螺...

【重磅快評】管案無不法簽結 但正義真的到了嗎？

台大財經系教授管中閔當選校長後遭檢舉曾違法赴大陸兼課，涉違反國家機密保護法等案，台北地檢署調查兩年多後「查無不法」全數簽...

懲戒法院長交接 許宗力期許加入參審員：讓司法更透明

懲戒法院7月17日揭牌上路，首任院長姜仁脩退休，由台灣高等法院台中分院院長李伯道接任，今舉行交接典禮；擔任監交人的司法院...

桃園18歲慾男上網約13歲少女回家 堅持想嘿咻下場超慘

桃園黃姓男子剛滿18歲上網認識1名13歲少女，藉故邀約她回家聊天，卻性慾大發要求性交，對方本想用給他初吻、年僅13歲為由...

扭斷脖、殘忍虐貓還送醫救活再砸牆 兩惡男殺6貓判6月

彭姓男子以假愛心大量認養幼貓，再以各種殘忍手段將多隻幼貓虐死，甚至將施虐過程拍成影片，去年遭新竹檢方依違反動保法起訴，檢...

無力繳健保費 執行署讓花蓮蔥油餅阿伯擺攤抵欠費

花蓮一名賣蔥油餅的攤販阿伯，欠繳健保費無力償還，行政執行署花蓮分署除了協商分期繳納外，為讓他儘早清償欠款，因此請阿伯在聯...

暴力討債押2人 法院裁定：被害的不止澎恰恰一人

藝人澎恰恰上月與亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐協商債務，疑遭暴力討債，檢方聲押楊、通化街幫主朱秀琮獲准；台北地院裁定指...

「詐賭才病死」五金行聊天挨告

邵姓老翁今年三月間在台中一家五金行與張姓男子等人聊天時，涉嫌指張男和「瓠瓜」（張父，已歿）「都在詐賭」、「才會夭壽中風過...

熱門新聞

被害女大生父親首度發聲：感謝學校讓女兒成爲很棒的人

國道3連環車禍廂型車扭曲如破布 女駕駛遭腰斬當場慘死

台灣安全嗎？ 在台生活六年馬國男大生po文：我被治安嚇懵了

國1林口41A交流道科技執法上路 單一天就取締812件

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

三重工地吊掛鷹架遇強陣風 20層樓墜落砸中工人1死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。