扭斷脖、殘忍虐貓還送醫救活再砸牆 兩惡男殺6貓判6月

彭姓男子以假愛心大量認養幼貓，再以各種殘忍手段將多隻幼貓虐死，甚至將施虐過程拍成影片，去年遭新竹檢方依違反動保法起訴，檢方又查出彭與另名儲姓男子組隊以各種殘忍手段殺貓，還將領養來的貓用棍子痛毆，使貓跳進馬桶逃命，最後抽搐而死，前後至少6隻貓遭虐殺；新竹地院審理終結，依動保法將兩人判刑6月，併科罰金25萬、20萬元。

經查，彭男自去年6月起在住處陸續將領養、拾獲的貓從高處重摔數次，看著貓抽蓄致死，期間還拍照錄影，彭甚至還將摔不死的貓送醫救活，再帶回家繼續砸牆，或直接動手旋轉扭斷其脖子，還在貓的傷口灑鹽，手段兇殘。

檢方根據相關事證，發現彭男與儲男基於傷害動物致死犯意聯絡，在2018年底至去年2月2日農曆年間，在新竹市撿到一隻灰色流浪貓，竟在一處橋上用機車大鎖敲打貓，等貓死去再將屍體扔到橋下。

另外，彭男去年10月13日由儲男陪同領養一隻白底土色貓後，於隔日在租屋處用棍子毆打該貓5至10分鐘，貓受不了跳進馬桶，最後抽蓄而死。