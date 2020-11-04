嘉義市眼科女醫師長期服務偏鄉 健保署查辦民眾質疑

嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因為太多患者開白內障手術，超過健保署規定，涉申報不實向健保署申報健保費共約1800萬元，被檢警健保署查辦，但地方對賴醫師評價高，不解質疑「醫術、醫德好醫師，能為患者解決問題，為什麼被健保署查辦呢？」

嘉義市衛生局表示，本案為健保署依法查辦，據健保署表示，每名眼科醫師每月白內障手術，申報容額為40台刀，超過健保就不給付，醫師如要增加，必須先向健保署申請、經審查同意後才能增加，未經同意超過40台手術台數健保署不給付。

大學眼科賴姓女醫師原在嘉義長庚醫院服務，多年來服務嘉義偏鄉，多次下鄉義診，協助無力負擔治療或配鏡費用的孩童恢復光明，她曾說過，「年節時大家到廟裡點光明燈，我們是為孩子眼睛點燈、回復光明」；地方新聞還曾多次報導，「賴醫師3年走進50校，為萬名學童視力檢測」

因為賴醫師服務優質、態度親和，透過手術解決許多患者多年白內障、眼疾困擾，相當受患者歡迎，據了解大學眼科願意提供最新式儀器，讓賴醫師充分服務患者，去年底才決定轉到嘉義市大學眼科服務，指定她看診人數更多，風評即佳。