快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票118：114暫居上

嘉義市眼科女醫師長期服務偏鄉 健保署查辦民眾質疑

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因為太多患者開白內障手術，超過健保署規定，涉申報不實向健保署申報健保費共約1800萬元，被檢警健保署查辦，但地方對賴醫師評價高，不解質疑「醫術、醫德好醫師，能為患者解決問題，為什麼被健保署查辦呢？」

嘉義市衛生局表示，本案為健保署依法查辦，據健保署表示，每名眼科醫師每月白內障手術，申報容額為40台刀，超過健保就不給付，醫師如要增加，必須先向健保署申請、經審查同意後才能增加，未經同意超過40台手術台數健保署不給付。

大學眼科賴姓女醫師原在嘉義長庚醫院服務，多年來服務嘉義偏鄉，多次下鄉義診，協助無力負擔治療或配鏡費用的孩童恢復光明，她曾說過，「年節時大家到廟裡點光明燈，我們是為孩子眼睛點燈、回復光明」；地方新聞還曾多次報導，「賴醫師3年走進50校，為萬名學童視力檢測」

因為賴醫師服務優質、態度親和，透過手術解決許多患者多年白內障、眼疾困擾，相當受患者歡迎，據了解大學眼科願意提供最新式儀器，讓賴醫師充分服務患者，去年底才決定轉到嘉義市大學眼科服務，指定她看診人數更多，風評即佳。

「賴醫師醫術醫德好！」多數民眾得知賴醫師被檢警、健保署調查，都質疑是體制上的問題，質疑賴是否生意太好，才被同業或他人檢舉，還有網友直言「每次看診都排超久，遇到親戚才知道全都讓賴醫師開過白內障」；「為什麽賴醫生這麽多人排她，因為醫術、醫德好，只限40台刀，超過後患者要排到甚麼時候？這是誰的問題啊？」

多數網友對賴姓醫師評價很高。記者卜敏正／翻攝
多數網友對賴姓醫師評價很高。記者卜敏正／翻攝
嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因涉及為太多患者開白內障手術，超過健保署規定被查辦。記者卜敏正／攝影
嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因涉及為太多患者開白內障手術，超過健保署規定被查辦。記者卜敏正／攝影

延伸閱讀

嘉義市提免徵娛樂稅方案 藝文界樂觀其成

嘉義市訂免收娛樂稅5年草案 議會今一讀通過

口罩供需資訊平台 健保署獲獎

差額醫材價格全數低於極端值 最後決議不標記漲價歷程

相關新聞

獨／嘉市大學眼科疑涉詐領健保費遭搜索 3醫師凌晨交保

嘉義地檢署指揮嘉縣警方會同健保署人員，昨天下午到大學眼科嘉義診所搜證，調查賴姓醫師等人執行白內障手術，疑涉申報不實詐領健...

公司老闆拆包裹爆炸睪丸壞死 炸彈客判關7年半定讞

男子戴振宇得知女友鍾玉美和馮姓男子有債務糾紛，為替女友出氣，兩人共同製作炸彈包裹，害馮打開包裹遭炸傷，全身逾6成灼傷、睪...

嘉義市眼科女醫師長期服務偏鄉 健保署查辦民眾質疑

嘉義市「大學眼科」診所賴姓醫師，疑因為太多患者開白內障手術，超過健保署規定，涉申報不實向健保署申報健保費共約1800萬元...

單親爸在女空服員臉書留言 影射接飯局賺錢比較快挨告

台南市潘姓單親爸去年7月11日在吳姓女空服員臉書的空服員罷工議題留言，「…希望你老老實實介紹說出來你們同事有在接飯局的同...

大馬女大生擄殺案延燒 遭爆竟關乎總統、台南市長選舉

馬來西亞籍女大生在台遇害，一起命案的後續人事延燒卻扯出政治利害關係？國民黨副秘書長謝龍介今天表示，該事件凸顯台南市政府螺...

【重磅快評】管案無不法簽結 但正義真的到了嗎？

台大財經系教授管中閔當選校長後遭檢舉曾違法赴大陸兼課，涉違反國家機密保護法等案，台北地檢署調查兩年多後「查無不法」全數簽...

懲戒法院長交接 許宗力期許加入參審員：讓司法更透明

懲戒法院7月17日揭牌上路，首任院長姜仁脩退休，由台灣高等法院台中分院院長李伯道接任，今舉行交接典禮；擔任監交人的司法院...

桃園18歲慾男上網約13歲少女回家 堅持想嘿咻下場超慘

桃園黃姓男子剛滿18歲上網認識1名13歲少女，藉故邀約她回家聊天，卻性慾大發要求性交，對方本想用給他初吻、年僅13歲為由...

扭斷脖、殘忍虐貓還送醫救活再砸牆 兩惡男殺6貓判6月

彭姓男子以假愛心大量認養幼貓，再以各種殘忍手段將多隻幼貓虐死，甚至將施虐過程拍成影片，去年遭新竹檢方依違反動保法起訴，檢...

無力繳健保費 執行署讓花蓮蔥油餅阿伯擺攤抵欠費

花蓮一名賣蔥油餅的攤販阿伯，欠繳健保費無力償還，行政執行署花蓮分署除了協商分期繳納外，為讓他儘早清償欠款，因此請阿伯在聯...

暴力討債押2人 法院裁定：被害的不止澎恰恰一人

藝人澎恰恰上月與亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐協商債務，疑遭暴力討債，檢方聲押楊、通化街幫主朱秀琮獲准；台北地院裁定指...

「詐賭才病死」五金行聊天挨告

邵姓老翁今年三月間在台中一家五金行與張姓男子等人聊天時，涉嫌指張男和「瓠瓜」（張父，已歿）「都在詐賭」、「才會夭壽中風過...

熱門新聞

被害女大生父親首度發聲：感謝學校讓女兒成爲很棒的人

國道3連環車禍廂型車扭曲如破布 女駕駛遭腰斬當場慘死

台灣安全嗎？ 在台生活六年馬國男大生po文：我被治安嚇懵了

國1林口41A交流道科技執法上路 單一天就取締812件

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

三重工地吊掛鷹架遇強陣風 20層樓墜落砸中工人1死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。