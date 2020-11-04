無力繳健保費 執行署讓花蓮蔥油餅阿伯擺攤抵欠費

花蓮一名賣蔥油餅的攤販阿伯，欠繳健保費無力償還，行政執行署花蓮分署除了協商分期繳納外，為讓他儘早清償欠款，因此請阿伯在聯合拍賣會上賣蔥油餅，所得用來繳納健保欠費。昨天賣出蔥油餅、魷魚、鹹豬肉、烤香腸及大腸包小腸等小吃，合計81件，總銷售額4310元。

花蓮分署表示，該蔥油餅阿伯因欠繳健保費，自108年起陸續遭衛福部中央健康保險署移送強制執行，累計滯欠近12萬元。執行人員於本年10月間到住居所現場執行查獲其名下車輛，原本要移置保管該車，阿伯說，平日在七星潭擺攤販賣蔥油餅、烤香腸、魷魚及大腸包小腸等小吃，該車是營業維持基本生活所需，請求分期繳納欠繳保費，暫勿查扣車輛。

執行人員現場訪查發現，阿伯居住環境確實不佳，且配偶是外籍人士尚未取得身分證無法就業，家中還有1名幼子須扶養，因此現場協商分期繳納，另轉介申辦健保紓困，並決定提供每個月聯合拍賣會平台，協助銷售小吃以抵償欠款。

花蓮分署長鍾志正表示，行政執行署秉持「公義」與「關懷」理念，對於惡意欠繳的義務人，必將採取強力執行措施，以落實公平正義；對於主動願意清償欠款的民眾，也會協助輔導其還款，避免造成社會問題，達到雙贏局面。