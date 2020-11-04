暴力討債押2人 法院裁定：被害的不止澎恰恰一人

藝人澎恰恰上月與亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐協商債務，疑遭暴力討債，檢方聲押楊、通化街幫主朱秀琮獲准；台北地院裁定指出，全案被害人不止澎一人，為防免楊、朱串證，2人應羈押禁見。

裁定說，楊、朱2人共同涉犯重利罪、妨害自由罪、恐嚇危害安全罪，檢察官已提出相關事證，2人犯罪嫌疑重大。

此外，楊、朱就涉案細節供述已有出入，有共犯尚未到案，案情未明，2人與同案被告的犯罪計劃、具體行為分工尚待檢察官進一步追查，因此，目前無法排除2人與共犯勾串，加上全案還有潛在被害人須要檢警再查證，楊、朱都有干擾檢警查緝的可能。

裁定書指出，楊振豐，朱秀琮短時間內有多次恐嚇犯行，被害人不在少數，不止澎恰恰一人，由他們犯罪的歷程觀察，犯罪模式具有一定的計畫及分工，如准予2人交保，他們隨時可能實施恐嚇行為藉以收取放款的本金或利息，2人有反覆實施犯罪之虞。