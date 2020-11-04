單親爸在女空服員臉書留言 影射接飯局賺錢比較快挨告

台南市潘姓單親爸去年7月11日在吳姓女空服員臉書的空服員罷工議題留言，「…希望你老老實實介紹說出來你們同事有在接飯局的同事介紹給我認識…」，「我會另外包紅包給你」、「這樣賺錢比較快啦！」等語，吳女認已損及其名譽提告，一審判賠3000元，潘上訴辯稱，只是希望可以替孩子找一個阿姨當母親，二審認該言論充斥貶損、攻擊之意駁回上訴，不得再上訴。

檢警調查，潘與吳女素不相識，吳女為航空公司的空服員，潘因對吳女在臉書的空服員罷工議題留言心生不滿，去年7月11日2時及同日10時，在台南住處上網，以暱稱吳女臉書討論區內，留言「小姐你在我的留言板上留言，那我也在你的留言板上面留言，以下是你留言一樣的話！（空服員平常都有上班的喔？不知道除了上班之外還需要做什麼才能被你稱得上是「付出」？）我的答案只有一個，希望你老老實實介紹說出來你們同事有在接飯局的同事介紹給我認識，這應該是你們公司空中服務小姐不能說的秘密吧！我想連你老公也不知道吧！如果可以介紹同事空中服務小姐給我飯局的話，我會另外包紅包給你，記得以後少管閒事！」。

「請問小姐你有在接飯局嗎？你們的同事你是否知道有嗎？如果有的話大方說出來啦！這樣賺錢比較快啦！少在哪裡跟我以為空中服務小姐很高貴啦！」等文字。吳女上網瀏覽後發現上開留言，報警提告加重誹謗。

潘矢口否認加重誹謗，他指出，他是單親家庭、獨力撫養3名年幼子女，只是希望可以替孩子找一個阿姨當母親，並無妨害名譽或誹謗意思，希望法官可以深思熟慮後判決，不要隨著檢察官起舞。

台南地院合議庭認為，細譯潘留言中「接飯局」、「這樣賺錢比較快」，依一般社會觀念，實有隱含以外貌身材等外在條件獲取金錢對價的貶抑意涵；又潘另留言「空中服務小姐不能說的秘密」 、「我想連你老公也不知道吧」、「請問小姐你有在接飯局嗎」、「少在哪裡跟我以為空中服務小姐很高貴啦」，顯係影射吳女與其同儕為有「接飯局」，足以貶損其人格、名譽及社會評價甚明。