獨／嘉市大學眼科疑涉詐領健保費遭搜索 3醫師凌晨交保

嘉義地檢署指揮嘉縣警方會同健保署人員，昨天下午到大學眼科嘉義診所搜證，調查賴姓醫師等人執行白內障手術，疑涉申報不實詐領健保費、偽造文書，檢警查扣患者病歷等資料，晚間將相關醫護人員帶回訊問至今天凌晨2時許，賴50萬、許及楊姓醫師各20萬元交保。

刑事局日前接獲舉報，指大學眼科嘉義診所賴姓醫師，為患者施做白內障手術，因眼科醫師每月白內障手術限制40台，診所為符合健保申報，以另二名醫師掛名或共刀，實際為賴姓醫師執刀，每個月手術台數達100餘台。

警方報請嘉義地檢署指揮立案調查，並透過健保署南區業務組調閱該診所相關手術紀錄，並傳喚手術患者，確認就診時間、執刀醫師與診所申報醫師是否相同。

檢警及健保署人員日前掌握關鍵證據後，昨天下午到診所搜證，診所隨即拉下鐵門休診，相關病歷、資料都攤在診所大廳，檢警及健保署人員逐一比對，並將賴姓等3名醫師、相關護理師帶回訊問，賴等人也請多名律師到場維護權益。

醫界表示，依照健保局規定，每名眼科醫師每月白內障手術，申報容額為40台刀，超過健保局就不給付，部分醫師因為患者多，或該患者有其他眼疾手術，必須會同更有經驗醫師，就會以「二醫師共刀」方式處理，但這部分病歷一定會記載，共刀醫師也必須簽名。