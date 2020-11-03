「卡管風波」管中閔台大校長遴選 北檢分9案均查無不法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台大財金系教授管中閔競選台大校長鬧程序爭議，引發「卡管」風波，管中閔遭檢舉赴陸兼課，涉違反國家機密保護法，且隱匿台灣大哥大獨董身分，涉違造文書等罪。台北地檢署共簽分9件「他字案」調查，偵辦兩年逾，認定均依照校方規定辦理，日前查無不法，全數予以簽結。

2018年4月29日，教育部宣布台大校長遴選有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受並駁回此次遴選結果，要求回到推薦資格初審階段。外界質疑，政府主導「卡管」不讓管中閔順利就任。

台大遴選委員會共21位遴委，身分為大學教授或社會賢達，包括帶頭辭任委員的台大法律系教授沈冠伶、台哥大副董事長蔡明興、台大森林系系主任袁孝維、台大前校長陳維昭、中研院長廖俊智、理學院院長劉緒宗、教育部前部長鄭瑞城等人。

管中閔在教育部要求台大重啟遴選前，2018年起陸續遭民眾告發檢舉，北檢全數合併偵辦，簽分9件「他字案」調查，包括管中閔涉嫌從2005年起於中國廈門大學等多所大學違法兼課，違反《兩岸關係條例》、《公務人員服務法》、《國家機密保護法》等。

管中閔擔任台灣大哥大獨董，但遴選委員蔡明興是台哥大副董事長，遴選過程遭質疑未利益迴避，隱瞞使得相關公務員登載不實資訊於公文書中，涉刑法偽造文書罪。

北檢分案調查數月，除了向國發會、台大校方調閱相關資料外，並陸續以證人身分傳喚5名台大遴選委員、5名台大教務處職員查證，原排定4月中旬要密訊管中閔，但4月16日突通知取消庭期。

據了解，除遴選委員以證人身分約談，承辦檢察官針對管中閔以外的相關他字案被告，認定無犯罪嫌疑，因此以證人身分約談到案，也均依法告知得選任律師。

承辦檢察官調查，管中閔擔任台灣大哥大獨董時，只是台大財金系教授，沒有兼任校務行政職，且有請台灣大回饋學校，所有程序都依校方相關兼職規定辦理。

檢方認為，管有權製作自己履歷文件，並沒有使公務員登載不實相關問題。至於管被指控違法赴陸授課部分，檢方查出，管任公職受管制期間，都沒有未經核准擅自出境等紀錄，查無不法情事，日前將相關案件全數予以簽結。

台大 管中閔 教育部

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