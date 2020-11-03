台大校長管中閔案 北檢查無不法全數簽結

台大校長管中閔。圖／聯合報系資料照片 台大校長管中閔當選後官司不斷，引發「卡管」風波，管中閔遭檢舉違法赴陸兼課，涉違反國家機密保護法等案。台北地檢署均列「他字案」調查，偵辦兩年逾，換了兩任承辦檢察官，日前查無不法，全數予以簽結。

管中閔當選台大校長後，遭檢舉違法赴陸兼課，涉違反國家機密保護法案，北檢雖分案調查數月，除調閱資料外，並陸續以證人身分傳喚5名台大遴選委員、5名台大教務處職員查證，當時未傳喚過管中閔到案說明，曾經一度要傳喚，又臨時喊停。

有證人指控，北檢偵辦管中閔赴陸兼職案，2018年4月間在未書面通知、僅致電的情況下，陸續約談多位遴選委員，已被約談的遴委包括教育部次長姚立德、前部長鄭瑞城、中研院士鄭淑珍三位官派代表、及台大前校長陳維昭、已請辭的沈冠伶等。

當時一名不願具名的遴委說，擔任台大遴委都是院士、院長及校長等社會賢達，只是參加校長遴選卻被北檢通知去「聊聊」，認為北檢作法不只離譜，更讓人覺得恐懼，「以後沒人敢參加大學校長遴選及擔任遴委。」

「憤慨、沈重、不滿。」另名遴委說，連檢察官、司法都要介入校園民主，號稱民主開放的社會可這樣做嗎？實在太可悲。他強調，遴委會依照遴選辦法，經過民主且嚴謹程序選出校長，為何要遭此對待？且北檢要約談遴委未知會學校，也沒問過校長，毫無尊重可言，甚至在接到電話時，會讓人以為是詐騙集團來電。