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獨留3個月女嬰在家窒息致死 粗心母遭起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名領有輕度身心障礙手冊的母親，今年7月為了帶9歲大兒子出門，獨留3個月大的女嬰在家，導致女嬰翻身後窒息死亡，今天被新北地檢署依過失致死罪起訴。

起訴指出，該名母親今年7月28日下午4時帶著大兒子外出，獨留女嬰在住處雙人床睡覺，事後雖多次經過家門口，但未進入房間查看女嬰情況，直到當天傍晚近7時才發現異狀。她雖打119緊急將女嬰送醫，但搶救後仍回天乏術。

案發後，該名母親的大兒子供稱他當天下午5時許曾返回住處查看女嬰情況，當時他發現女嬰有移動過，有將她抱回雙人床中間並蓋好棉被，但事後又跟母親出門，直到傍晚近7時才返家，事後就發現女嬰臉部和嘴巴發紫趴在雙人床邊的單人床。

偵訊時，該名母親坦承將女嬰獨自留在住處，雖然法醫鑑定女嬰死因為意外，但檢方認定女嬰死亡與母親行為有因果關係，訊後仍依過失致死起訴。

檢方調查，該名母親曾經歷幼子因病去世，應知細心照護嬰兒，不應獨留嬰兒在一處長達數小時，但她仍疏於注意，造成女嬰失去寶貴性命，行為實在應該受到責難，但起訴後也建請法院審酌其身心狀況且無人分擔照顧子女情形酌量其刑。

新北一名領有輕度身心障礙手冊的母親，今年7月為了帶9歲大兒子出門，獨留3個月大的女嬰在家，導致女嬰翻身後窒息死亡，今天被新北地檢署依過失致死罪起訴。示意圖／Ingimage
新北一名領有輕度身心障礙手冊的母親，今年7月為了帶9歲大兒子出門，獨留3個月大的女嬰在家，導致女嬰翻身後窒息死亡，今天被新北地檢署依過失致死罪起訴。示意圖／Ingimage

新北 嬰兒

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