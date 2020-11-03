獨留3個月女嬰在家窒息致死 粗心母遭起訴

新北一名領有輕度身心障礙手冊的母親，今年7月為了帶9歲大兒子出門，獨留3個月大的女嬰在家，導致女嬰翻身後窒息死亡，今天被新北地檢署依過失致死罪起訴。

起訴指出，該名母親今年7月28日下午4時帶著大兒子外出，獨留女嬰在住處雙人床睡覺，事後雖多次經過家門口，但未進入房間查看女嬰情況，直到當天傍晚近7時才發現異狀。她雖打119緊急將女嬰送醫，但搶救後仍回天乏術。

案發後，該名母親的大兒子供稱他當天下午5時許曾返回住處查看女嬰情況，當時他發現女嬰有移動過，有將她抱回雙人床中間並蓋好棉被，但事後又跟母親出門，直到傍晚近7時才返家，事後就發現女嬰臉部和嘴巴發紫趴在雙人床邊的單人床。

偵訊時，該名母親坦承將女嬰獨自留在住處，雖然法醫鑑定女嬰死因為意外，但檢方認定女嬰死亡與母親行為有因果關係，訊後仍依過失致死起訴。