遠航飛機540萬元再拍賣一次 又流標

法務部行政執行署台北分署今天再次拍賣遠東航空編號B-28017的MD-82型飛機，拍賣前一度傳出有製片公司詢問，拍價也從672萬元降為540萬元，但最後仍然無人應買再次流標，依規定，飛機將會減價再拍賣。

台北分署說，今天台北分署的「123聯合拍賣」有台北市信義區吳興段等3標土地順利拍定，加上太陽眼鏡、首飾、名牌包、生活雜貨合計賣得3505萬6567元。

台北分署說，坐落信義區吳興段的土地，以高於底價的3470萬1元拍定，另2標拍定的土地分別坐落在新北市新店區安坑段以及蘭溪段，拍定價格為15萬3600元及16萬6666元，不動產拍定金共計3502萬267元。