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影／桃園女移工當密醫 替上百人微整形被逮

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

越南籍25歲鄭姓女子在桃園市後站從事豐唇、酒窩臉部雕塑微整形醫美手術，吸引不少女移工或新住民配偶上門，移民署桃園市專勤隊前天持搜索票前往搜索，查獲鄭女正在執行臉部雕塑手術，依違反醫師法、偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市專勤隊調查，鄭女在越南取得紋眉證書，曾在越南從事豐唇、割雙眼皮及臉部雕塑等醫美微整形手術，她在2018年間來台工作，去年起在桃園車站後站向1家理髮廳分租成立工作室，採預約方式，從事豐唇、割雙眼皮、縫合式酒窩到施打臉部雕塑及溶脂針等醫美微整形密醫手術，平均收費5000元，吸引不少越南、印尼女移工、嫁來台灣的新住民估計數百人。

該隊今年8月接獲檢舉，鄭女在桃園後站工作室從事醫美手術牟利，經查發現鄭女沒有醫美執照，從事密醫行為，還透過臉書平台直播醫美微整形手術過程，該隊見時機成熟，報請桃檢察官指揮，會同桃園市府衛生局、警方前往鄭女工作室執行搜索。

當場查獲鄭女正在為印尼新住民配偶臉雕醫美微整形手術，查扣不明溶脂、臉部雕塑注射藥品、針筒及手術刀器具。鄭女坦承無照從事醫美微整形手術，偵詢後依違反醫師法及偽造文書等罪嫌移送桃檢偵辦。

越南籍鄭姓女子來台成立醫美工作室做豐唇、割雙眼皮及酒窩臉部雕塑等微整形醫美密醫手術， 桃園市專勤隊查獲法辦。圖／移民署桃園市專勤隊提供
越南籍鄭姓女子來台成立醫美工作室做豐唇、割雙眼皮及酒窩臉部雕塑等微整形醫美密醫手術， 桃園市專勤隊查獲法辦。圖／移民署桃園市專勤隊提供
越南籍鄭姓女子來台成立醫美工作室做豐唇、割雙眼皮及酒窩臉部雕塑等微整形醫美密醫手術， 桃園市專勤隊查獲法辦。圖／移民署桃園市專勤隊提供
越南籍鄭姓女子來台成立醫美工作室做豐唇、割雙眼皮及酒窩臉部雕塑等微整形醫美密醫手術， 桃園市專勤隊查獲法辦。圖／移民署桃園市專勤隊提供
越南籍鄭姓女子來台成立醫美工作室做豐唇、割雙眼皮及酒窩臉部雕塑等微整形醫美密醫手術， 桃園市專勤隊查獲法辦。圖／移民署桃園市專勤隊提供
越南籍鄭姓女子來台成立醫美工作室做豐唇、割雙眼皮及酒窩臉部雕塑等微整形醫美密醫手術， 桃園市專勤隊查獲法辦。圖／移民署桃園市專勤隊提供

整形手術 醫美

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