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台電核燃料運輸弊案 2官員涉貪起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

台灣電力股份有限公司燃料處燃料組組長任致遠，涉嫌利用辦理核燃料運務採購案機會，與課長陳樺收取廠商賄賂，不法所得超過千萬，今天被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。

起訴指出，核燃料運輸標案具有特殊性和專業性，投標門檻相當高，國內僅少數幾間公司具有資格和能力，而此次涉案的廠商為七星國際股份有限公司和行家物流股份有限公司。

2006年到2008年間，任致遠因負責核燃料運輸標案的估驗計價、核銷撥款等相關業務，掌握七星公司取得標案訊息。他多次向該公司表示核燃料運輸須軍警消等單位支援，並稱支援單位的相關開銷須由得標廠商負責，進而要求七星給付3到4成的得標利潤。

七星公司雖然察覺任致遠在索賄，但為了標案請款順利，仍支付賄款，前後8次共給了401萬元；另外，行家公司為了不被任致遠刁難，2012年到2016年間也多次買通陳樺，由陳樺轉交賄款給任致遠，前後8次共給了2人1263萬元。

偵訊時，任、陳2人自白犯行，也先後繳回不法所得認罪，最後被檢方依貪汙治罪條例的不違背職務行為收受賄賂罪起訴。

台灣電力股份有限公司燃料處燃料組組長任致遠，涉嫌利用辦理核燃料運務採購案機會，與課長陳樺收取廠商賄賂，不法所得超過千萬，今天被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。示意圖／Ingimage
台灣電力股份有限公司燃料處燃料組組長任致遠，涉嫌利用辦理核燃料運務採購案機會，與課長陳樺收取廠商賄賂，不法所得超過千萬，今天被新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。示意圖／Ingimage

賄款 貪汙 新北

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