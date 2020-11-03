指已歿男「詐賭才夭壽過世」 檢依誹謗死人罪起訴他

台中市民邵男3月間，在龍井區某家五金行，與張男等4人聊天時，涉嫌指摘「張男和瓠瓜（張的父親，已歿）都在詐賭」、「瓠瓜也對我、劉男詐賭，才會夭壽中風過世」，足生損害張及已死亡張父的名譽及社會評價，經張提起告訴，台中地檢署今天依誹謗罪及誹謗死人罪嫌將邵男起訴。

刑法第312條誹謗死人罪，對於已死之人犯誹謗者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

起訴書指出，邵男（73歲）於3月9日下午，在台中市龍井區某家五金行，與張男、黃男、方男、「阿勝」等4人聊天時，基於指摘或傳述足以毀損他人名譽之事誹謗犯意，向張等4人以「張男和瓠瓜（張的父親，已歿）都在詐賭」、「瓠瓜也對我、劉姓里長詐賭，才會夭壽中風過世」、「成仔都跟張男賭博才會生活困苦」等語指摘。

經張男訴請偵辦，檢察官開庭時，邵男坦承曾去過這家五金行，但沒有聽過「成仔」與張男有玩過13支，不記得何人向他說過張男詐賭、不曾跟張男賭博、不認識張男。

然而在場的黃姓證人證稱，當時邵男向他們說「成仔與張男賭博，才會負債」、「瓠瓜就是張男的父親，對人家詐賭，才會中風過世」；張男證稱僅於數年前與成仔玩過13支1次且輸錢，兩人並無產生任何不愉快。