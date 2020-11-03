前空姐留言遭開除興訟 長榮航律師指「不可能讓她回來」

前長榮空服員提民事訴訟要求復職，長榮航空委任律師表示，「不可能讓她回來」。 圖／長榮航空提供 長榮航空空服員罷工去年落幕後，空服員郭芷嫣在內部群組表示要在機師餐點「加料」而遭開除。郭女提民事訴訟要求復職，今天開庭，長榮航空委任律師表示，「不可能讓她回來」。

桃園市空服員職業工會去年發動長榮空服員罷工落幕後，郭芷嫣在Line群組的對話截圖中提到要「電爆」罷工中途落跑者以及在機長食物中「加料」。長榮航空人事評議委員會決議開除郭女，並提告違反民航法。桃園地檢署日前作出不起訴處分。徐姓機長聲請再議，台灣高檢署日前駁回確定。

郭女另提出民事訴訟，要求復職。台北地方法院今天開庭。郭女委任律師指出，被爆料的Line截圖，經前後文比照，可以看出只是開玩笑，檢方調查後已不起訴處分。郭女委任律師在庭上表達郭女和解意願，希望復職。

長榮航空律師表示，此事影響層面非常大，長榮航空「不可能讓她回來」，僅願在郭女不復職的前提下進行協商。法官庭後諭知此案將於明年1月13日繼續審理。