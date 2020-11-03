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被盤查罵警察「小屁孩」 法院認侮辱人判40日
桃園吳姓男子騎機車違規被八德分局林姓員警攔下盤查，未料他心生不滿，明知對方身著制服、執行勤務中，竟出口朝林辱罵「小屁孩」、「你那狗機八態度」等語，當場被依妨害公務送辦；法院認為吳辱罵小屁孩等語，顯然有輕蔑、使人難堪意涵，依侮辱公務員罪判他拘役40日，可上訴。
檢警調查，吳男（35歲）今年9月15日下午4點多騎車經八德區和平路、忠勇街口，因違規駛出路面邊線，林姓員警經過上前對他臨檢盤查，吳卻心生不滿，當場以「小屁孩」、「你那狗機八態度」等語，接連辱罵林員，當場被依妨害公務罪嫌送辦。
檢方訊時，吳男坦承不諱，另有相關密錄器、警方職務報告佐證，檢方認為吳隨連續出言辱罵，但行為緊密應為接續犯論處一罪，依妨害公務罪嫌將吳向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，侮辱行為是對被害人未指摘事實、抽象的予以謾罵或嘲弄，且一般人立於名譽權主體立場，受到對方朝其人格價值所為蔑視的評價，都會有屈辱、不堪及難受的主觀感受。
法院查，「小屁孩」、「你那狗機八態度」等詞，依一般社會通念，有輕蔑、使人難堪意涵，足貶損他人名譽及社會評價，顯然是侮辱人的言語，審酌吳男僅因不滿警員盤查就出言侮辱，漠視國家公權力執行，損及公務機關執行嚴正性，依侮辱公務員罪判吳拘役40日，得易科罰金。
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