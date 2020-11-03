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橋梁護岸崩塌害婦人騎單車摔落亡 屏縣府要國賠265萬元
張姓婦人騎腳踏車行經屏東縣某橋梁時，不慎從崩塌的護岸缺口跌落，陳屍排水溝，家屬認為屏東縣政府有管理疏失，提國家賠償，最高法院判屏東縣政府應賠償5名家屬共265萬餘元確定。
張婦的丈夫和子女提告主張，張婦2017年11月23日上午7時許騎腳踏車出門，行經橋梁時從護岸崩塌處摔落，直到3天後才被發現陳屍在排水溝，屏東縣政府遲遲未修復崩塌的護岸，才會導致意外發生，請求國賠殯葬費、精神慰撫金共1025萬餘元。
屏東縣府抗辯，事故發生地是屬於台糖的土地，雖然縣府有管理維護護岸的責任，但案發地並非供公眾通行，因此縣府沒有設置護欄防止行人跌落的必要性。再者，護岸坍塌後，縣府也灌注混凝土防止繼續崩塌，並沒有管理上的過失。
法院認為，為了保障用路人安全，縣府有管理維護護岸的責任，事發地點護岸崩塌，導致護岸和橋梁面連接處產生高低落差，用路人確實有可能因落差而摔倒，甚至跌落排水溝，認定縣府管理有疏失。
另縣府雖有灌注混凝土，但缺口沒有修復，只是避免繼續擴大，仍造成張婦摔落身亡，須負賠償責任，一審審酌後判縣府應賠償家屬共265萬餘元，二審駁回上訴，最高法院認為原審判決無違誤，駁回上訴確定。
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