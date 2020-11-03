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國資圖前館長詐領差旅費 二審改判1年8月

中央社 / 台北3日電

國立公共資訊圖書館前館長呂春嬌向檢廉自首詐領差旅費，一審認定詐領17筆共2萬多元，判刑2年緩刑4年；經上訴，二審今天認定詐領僅6筆共9165元，改判1年8月緩刑3年。可上訴。

全案緣於呂春嬌被控於民國99年至105年間擔任國立台中圖書館（已更名為國立公共資訊圖書館）館長期間，以洽談合作事宜為由申請公差，實際卻為擔任校外委員、進行論文口試及審查委員、看病等私人活動，並向國資圖請領公差旅費。呂女主動到法務部廉政署自首，並自動繳還不法所得。

案經台北地檢署起訴後，一審的台北地方法院認定她詐領17筆差旅費，共計新台幣2萬2255元，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，共17罪，判刑2年，緩刑4年，須向公庫支付15萬元，褫奪公權1年。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，呂女承認領取差旅費，但否認有利用職務機會詐取財物的犯罪故意，辯稱她未曾受過公務員薦任、簡任訓練，不知相關規定，且在申請出差之日，順便從事推廣、宣導國資圖的業務，仍屬執行公差事由，並非詐領差旅費。

二審合議庭認定，呂女久任公職，並擔任主管多年，有人事、會計人員可以諮詢，除有申請休假、公假、公差的經驗外，在擔任主管期間，更須就部屬的差勤為准駁批示，不採信她所稱不知相關規定。

呂女辯稱出差時順便推廣國資圖的業務部分，二審認為，此非機關指派執行任務，因此不符合公差申請差旅費要件，行為仍屬詐領，且她曾去醫院門診看病，這與公差事由不符。

二審指出，原審認定她有17次詐領差旅費，但其中有11次的演講與國資圖業務有關，11次中有5次與國資圖科長一同推廣業務，因此，這11次差旅費申請應認與公務相關，而非利用職務詐領財物，應予撤銷改判無罪；其餘6次，維持原審有罪認定。

二審審酌她6次犯行，詐得金額為9165元，情節輕微，犯後自首並繳回犯罪所得，判她應執行有期徒刑1年8月，緩刑3年，褫奪公權1年。可上訴。

此外，監察院8月底認定，呂春嬌涉詐領差旅費，並在出差期間從事私人行程，曠職6天，將她彈劾，案件移送懲戒法院審理中。

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