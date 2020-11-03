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交通檢舉大爆發 中市編7千萬罰款收入結果進帳14億

聯合報 / 記者張明慧／連線即時報導

台中市警察局在這幾年的交通罰單預算都只編了7千多萬元，但去年實際開單數卻多達14億元，超過數倍以上相當驚人，藍綠議員今齊批，不能把人民當提款機不斷開罰單，也痛批近年檢舉達人太泛濫，應訂出法令約束。

台中市警察局長楊源明坦承說，近年檢舉達人的檢舉案件非常多，今年已達30多萬件，不僅讓人民痛苦，也增加警方業務負擔，台中市警局除了向中央反映修改法令，也對檢舉達人的檢舉「從嚴審核」，引起只要有瑕疵或不明確就刪除，未舉發數約4成多。

民進黨議員陳淑華說，台中市警局編預算時對交通罰單收入只預估開單7千多萬元，但結果去年卻 「開單大爆發」，總計開了14億，超出太多，「預算編列難道是騙人嗎？」

國民黨議員陳本添指出，有民眾要回家倒車入庫時，卻被直行車拍下來檢舉擋住車道路，亂檢舉實在離譜，民進黨議員邱素貞也批在自家騎樓停車也被檢舉，騎樓稅金都是自繳卻不能停車，應該檢討。

台中市交通違規舉發原本預算數編7千多萬，結果去年開單14億。圖／清水警分局提供
台中市交通違規舉發原本預算數編7千多萬，結果去年開單14億。圖／清水警分局提供

台中市 罰單 警察

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