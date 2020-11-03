性侵犯強制治療釋憲 蔡碧仲：若違憲放56人出去誰負責

性犯罪者強制治療「無期限」是否違憲，大法官受理2名法官、3名受刑人聲請釋憲，今在憲法法庭行言詞辯論；法務部次長蔡碧仲指出，若大法官宣告違憲，培德醫院如今收治的56人放出去誰來負責？

蔡碧仲庭上發言指出，國家現今面臨一場風暴，即是性侵犯所造成的，大家都看到家屬的傷痛，暗指長榮大學女大生遭性侵勒斃案；他受訪時認為，大法官「要接民眾的地氣」，不能因為法令配套不完整就宣告違憲。

聲請人律師指出，實務上強制治療處所只有台中監獄附設培德醫院，生活起居、飲食和受刑人一樣，質疑是「披著醫院外皮的監獄」；強制治療名為醫療，但實際上就是剝奪人身自由，是一種「刑的懲罰」，就犯罪者而言是「標籤詐欺」、「國王的新衣」。

蔡碧仲指出，將培德醫院設置在監獄中，不是法務部所願意的，法務部希望設置司法園區、增加醫院床位，但地方政府不讓法務部設置相關處所，床位也被否決，「標籤化」、「國王的新衣」不是法務部願意的，而是大家都有責任，是國家司法單位、衛福單位都要正視的現象。

他說，現今強制治療制度不是刑罰，而是以治療、復歸社會為目的的保安處分，強制治療的對象都是有再犯風險的高風險性侵犯，且每年都有評估，鑑定人也認為性侵犯強制治療不確定會不會好，如今培德醫院收治56名受治療人，「若宣告違憲全放出去了，誰來負責？」

蔡碧仲指出，強制治療未定期限，不等於「無限期刑」，實務上每年評估，從2010年至2020年9月底，出獄的性侵害受刑人有9049人，實際上被裁定需強制治療者僅有158人，占1.74%，其中通過評估認定「再犯危險性顯著降低」有98人，達62%。

他說，若是技術或程序上的問題、增加法官保留原則，只要修正補強刑事訴訟法即可，不能因為法令配套不完整就宣告違憲；他說，不能只注意到被告的人權，卻沒有看到受害者、受害者家屬的傷害，「這些人難道不需要受到保障嗎？」