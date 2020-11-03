聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國大選國內賭PK盤！傳國際賭資破10億美金
美國總統大選將屆，外傳國際地下賭盤高達10億美金，目前有南部組頭開出PK盤，組頭分析，可能是受國內媒體影響，下注川普贏的賭客略多，但也非一面倒，因賭客也不會跟錢過不去，但無論如何這次國內賭盤都不算太熱。警方指出，有聽聞地下賭盤情資，會持續鎖定查緝。
一名南部組頭說，客觀評估候選人川普和拜登的選情，一般來說拜登的贏面較高，但因川普反中政策，國內民眾普遍對川普有好感，在國內外對川普評價不一之下，綜合評估後開出ＰＫ盤，是許多組頭的共識，一樣是每支一萬、水錢500元，1賠0.95。
另名連兩屆台灣總統大選都開賭盤的組頭說，這次沒有開賭盤，是因實在對美國選舉不甚瞭解，不像台灣選舉是以得票數獲勝，美國是採選舉人制度，即便新聞炒得熱，但普遍來說組頭仍專注在一般國內外球賽。
台南鄭姓賭徒說，台南目前少見傳出開美國大選賭盤，可能因中美衝突變數太大，許多總組頭觀望，沒把握開盤收注，但私底下許多賭客對賭，也是ＰK盤，未特別看好誰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言