美國大選國內賭PK盤！傳國際賭資破10億美金

美國總統大選將屆，外傳國際地下賭盤高達10億美金，目前有南部組頭開出PK盤，組頭分析，可能是受國內媒體影響，下注川普贏的賭客略多，但也非一面倒，因賭客也不會跟錢過不去，但無論如何這次國內賭盤都不算太熱。警方指出，有聽聞地下賭盤情資，會持續鎖定查緝。

一名南部組頭說，客觀評估候選人川普和拜登的選情，一般來說拜登的贏面較高，但因川普反中政策，國內民眾普遍對川普有好感，在國內外對川普評價不一之下，綜合評估後開出ＰＫ盤，是許多組頭的共識，一樣是每支一萬、水錢500元，1賠0.95。

另名連兩屆台灣總統大選都開賭盤的組頭說，這次沒有開賭盤，是因實在對美國選舉不甚瞭解，不像台灣選舉是以得票數獲勝，美國是採選舉人制度，即便新聞炒得熱，但普遍來說組頭仍專注在一般國內外球賽。