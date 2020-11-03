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前興櫃股王達康網董座入主樂士 違反證交法背信遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

達康網董事長邱傑書被控於2011年間入主樂士公司後，高價收購達康保經公司65％股權，造成樂士損失4000多萬元。台北地檢署調查後，今依違反證交法非常規交易、特別背信等罪起訴邱傑書、胞弟邱柳榮、財務長林榮照等3人。邱傑書已潛逃至大陸，檢方發布通緝

邱傑書台大商研所畢業，曾任富邦證券業務副理，而網路股達康網曾一度躍登興櫃股王寶座。2015年2月3日，檢調懷疑邱傑書違反證交法，發動搜索約談，漏夜偵訊後，檢察官命邱傑書以100萬元交保候傳。

檢方調查，2011年間，邱傑書為使達康保險集團借殼上市，向台南一間經營鐵加工的傳產工廠樂士公司背後大股東、現任遠航董座張綱維購買價值5億元的股權，其中1億5千萬元已付清，尾款3億5千元則開立支票。

邱傑書獲得張綱維的持股後，再以私募方式讓手中可掌控的樂士股權過半，2011年10月間順利取得樂士公司經營權，自己擔任實際負責人，由胞弟邱柳榮擔任董事長，並任命林榮照擔任財務長。

檢方查出，邱傑書提供達康保經公司的網路平台建置、維護、員工、營運等成本，請一名會計師估價認定該網路平台價值達7000萬元、達康保經公司實體本身價值約2000萬元，估計整體價值9000萬元。

邱傑書請另名會計師做出不實的財務報告，藉此為以每股45元收購達康保經股權是合理的行為背書，再向樂士董事會提案，表明欲以每股45元購買達康保經股權。經董事會決議通過提案後，於2011年12月購買1次、2012年1月購買1次。

檢方估計，樂士兩度收購達康保經股權，共花費5000多萬元，得到該公司65％的股權。不過，這些股權價值僅有1000多萬元，邱傑書等人的行為導致樂士公司受有4000多萬元損失，認定違反證交法，今依法起訴。邱傑書已於2019年2月出境，通緝中。

達康網董事長邱傑書被控於2011年間入主樂士公司後，高價收購達康保金公司65％股權，造成樂士損失4000多萬元。台北地檢署調查後，今依違反證交法起訴邱傑書、胞弟邱柳榮、財務長林榮照等3人。圖／本報資料照。
達康網董事長邱傑書被控於2011年間入主樂士公司後，高價收購達康保金公司65％股權，造成樂士損失4000多萬元。台北地檢署調查後，今依違反證交法起訴邱傑書、胞弟邱柳榮、財務長林榮照等3人。圖／本報資料照。

通緝 遠航 台大

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