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酒後4男齊露下體裸奔 法官判刑：敗壞道德風俗　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子與3名酒友酒後一起脫掉褲子，並露出下體奔跑，還請劉姓男子從旁攝影，之後將「4男裸奔」影片PO上萬人瀏覽的社群網站；台北地院審理，張認罪，法官判他應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，向公庫支付2萬元。可上訴

法官認為，張觸犯2條罪，依公然猥褻罪判處張拘役30日，再依共犯於網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪判處張拘役40日，訂應執行刑拘役50日，至於與張一起裸奔的林、楊、陳姓男子，以及掌鏡的劉姓男子與另名PO網的林姓男子，另案審理。

檢察官指控，張姓男子今年4月與林、楊、陳3名友人台北市某餐廳飲酒結束，4人在店外不特定人得共聞共見的人行道上，將下身所著衣褲褪至膝蓋上方，裸露出臀部、下體奔跑，4人裸奔時，由劉姓男子拍攝成猥褻影片。

後來，張、劉、林3人為增加社群網站上個人檔案網頁的粉絲流量，劉將猥褻影像傳送給另一名林姓男子，由林PO網將猥褻影像張貼在追蹤人數達萬人的個人檔案網頁，供不特定網友觀覽，檢警偵辦後，對張聲請簡易判決處刑，法院開審查庭，張認罪。

判決指出，張的行為敗壞社會道德風俗，審酌他被警察查獲後坦承犯行，沒有前科紀錄，考量他的犯罪動機、目的、猥褻影片上傳後追蹤人數等情狀，依法判決。

法官認為，張因酒後一時失慮，但始終坦承犯行，有悔悟之心，被判的刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，但為避免他再犯，認應課予緩刑負擔，命張於判決確定6個月內向公庫支付2萬元。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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