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開大貨車經高速公路未過磅罰9萬 駕駛辯車多被法官打臉

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

曾姓大貨車駕駛去年11月開大貨車行經國道一號北向 9.4公里時，因未依標誌指示進入地磅站過磅，被國道警察攔查開單，監理單位裁處9萬元罰單。他提行政訴訟要求撤銷，指當時車多無法變換車道，且剛駕駛大貨車，不知道要過磅，並非故意逃磅。法官勘驗蒐證影帶打臉，當時並無車多無法變換車道情況，他的罰單得照繳。

基隆地院判決書指出，曾男去年11月19日9時10分許，駕駛某通運公司營業大貨車，行經國道一號北向9.4公里時，未依標誌指示進入地磅站進行過磅，經國道警察舉發違規，認定裝載貨物行經設有地磅處所5公里內路段未依標誌指示過磅。監理單位裁處9萬元，並記違規點數2點。

曾男主張，他開車行經地磅站，因時逢上班時間車多，故無法變換車道，且他去年11月才開始駕駛大貨車，真的不知道要過磅，並非故意逃磅。當時在地磅站正前方遭攔停，舉發機關員警應讓原告重磅，裁處9萬元罰鍰過高，他無法負擔，請求原處分撤銷。

員警證稱，當時有穿警察制服，當天遠遠看就知道曾男駕駛的是大貨車且不是空車，車子超過地磅站車道入口而繼續行駛在主線道外側，代表曾男經過地磅未過磅，在槽化線攔停，車輛已經超過進入地磅站的入口，不可能在高速公路上倒退或迴轉。

法官指出，依照車輛行駛路線，在到達地磅站前，經國一北向11.4公里（2 公里過磅）、國一北向10.4公里（1 公里過磅）等指示過磅告示牌，國道一號北向9.9 公里處尚有閃雙黃燈告示，相關牌示及燈光設置方式、地點、高度都明確可見，周圍也沒有其他障礙物阻礙駕駛人視線。

法官勘驗警方蒐證影像，發現當時並無車多無法變換車道情形，曾男駕駛車輛本在主線道外側，並沒有變換車道的必要，況且國一北向11.4公里（2公里過磅）即有指示過磅的告示牌，駕駛人早得變換車道預作準備，用無法變換車道當理由是推諉責任。

一名駕駛開大貨車經高速公路未過磅罰9萬，駕駛辯車多被法官打臉，圖為示意圖，非新聞當事道路及車輛。記者潘欣中／翻攝
一名駕駛開大貨車經高速公路未過磅罰9萬，駕駛辯車多被法官打臉，圖為示意圖，非新聞當事道路及車輛。記者潘欣中／翻攝

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