男喝茫防火巷露鳥 性騷女子問「大不大支」

台南市31歲楊姓男子從事服務業，平日喜歡飲酒作樂，已有3次酒駕紀錄，去年9月20日上午7時多再度因喝茫脫序，在南區民宅後方防火巷處對著1名女子露鳥，還詢問對方「大不大支」，女子憤而提告，楊坦承喝茫了，台南地院認楊犯公然猥褻罪，處拘役40日，可上訴。

楊於2015年間，因公共危險案件，經台南地方法院判處5月徒刑確定，甫於2017年1月20日易服社會勞動及易科罰金執行完畢。

去年7月4日晚間在在高雄市岡山區某KTV 內飲用酒類，經友人將其載送回台南中西區府前路上某KTV，同日深夜11時20分騎乘機車上路，因違反交通規則紅燈左轉而為警攔查，發現其渾身酒氣，當場對他施以酒精濃度測試每公升0.63毫克超標，被處6月徒刑。

未料，事隔2個月，9月20日上午7時10分，他又在南區民宅後方防火巷處，公然對女子露鳥，並詢問「大不大支」。女子不堪遭性騷擾，憤而提告。

台南地院審酌，楊於警詢及偵訊中自承於本案犯行前，飲用大量啤酒至酒醉程度，始致行為失序；但為滿足一己私慾，竟於公眾得以自由出入場所，公然對被害人裸露其生殖器，有害於社會善良風俗，也使目擊者受到驚嚇，對於身心健康足生不良影響，很不應該。