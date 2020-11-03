網上辱韓粉「去治早洩」 法官判罰5000元

陳姓男子上網發表挺「韓」言論，蔡姓網友不滿，對陳人身攻擊「你早洩了」等，檢方將蔡不起訴處分，陳聲請再議，檢方重查，蔡被訴。台北地院審理，認蔡缺乏尊重他人名譽權的觀念，依公然侮辱罪判蔡罰金5000元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

判決書指出，蔡與陳素不相識，僅因在網路新聞留言區就政治相關議題發生齟齬，即公然以不當言詞辱罵陳，誠屬不該，不過，蔡坦承犯行，有意洽商賠償，但因金額未達成共識和解破局，依法量刑。

2019年10月15日晚間，風傳媒在facebook網站上發布「罷韓連署30萬份達第2階段門檻，網友：本來覺得難度超高，現在看來有機會」新聞，陳在新聞下方發表「最好檢視連署書之真假，希望都是高雄人寫，最好不要一個人寫100份」的評論。