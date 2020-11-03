年近7旬社區大樓管理員 廁所猥褻13歲少女判緩刑

台中市某社區大樓鄒姓管理員，利用13歲少女小蘋（化名）在該大樓上輔導班課結束後，在1樓警衛室等候她的父親時，帶少女至男廁所猥褻，經被害少女告訴父親，台中地院以鄒坦承犯行，已與被害少女家人成立調解，且依調解內容履行完成，依強制猥褻罪將他判刑1年7月，緩刑3年。

判決書指出，鄒男於2018年11月7日，前往台中市區某社區大樓擔任代班保全人員。於同日晚間，未滿14歲少女小蘋，在該大樓由中華民國婦幼關懷成長協會開設的輔導班上課結束後，於1樓警衛室等候她的父親接送。

鄒男先與少女小蘋聊天後，認有機可乘，竟心生歹念，假意帶她前往大樓2樓男廁所內，強拉少女的手碰觸他下體，且伸手從衣服外撫摸小蘋胸部。被害人小蘋下樓後當場向她父男反應，經她的父親報警處理，經警調閱該大樓監視器畫面，循線查獲鄒男。