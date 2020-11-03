快訊

神救援！荷蘭高架地鐵衝過頭 「鯨魚尾巴」驚險接住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年近7旬社區大樓管理員 廁所猥褻13歲少女判緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市某社區大樓鄒姓管理員，利用13歲少女小蘋（化名）在該大樓上輔導班課結束後，在1樓警衛室等候她的父親時，帶少女至男廁所猥褻，經被害少女告訴父親，台中地院以鄒坦承犯行，已與被害少女家人成立調解，且依調解內容履行完成，依強制猥褻罪將他判刑1年7月，緩刑3年。

判決書指出，鄒男於2018年11月7日，前往台中市區某社區大樓擔任代班保全人員。於同日晚間，未滿14歲少女小蘋，在該大樓由中華民國婦幼關懷成長協會開設的輔導班上課結束後，於1樓警衛室等候她的父親接送。

鄒男先與少女小蘋聊天後，認有機可乘，竟心生歹念，假意帶她前往大樓2樓男廁所內，強拉少女的手碰觸他下體，且伸手從衣服外撫摸小蘋胸部。被害人小蘋下樓後當場向她父男反應，經她的父親報警處理，經警調閱該大樓監視器畫面，循線查獲鄒男。

合議庭審酌，鄒男年近7旬，為逞一己性慾，無視少女小蘋心理人格發展，利用她下課等待家人接送機會，強制猥褻少女，侵害少女性自主決定權，犯後坦承犯行，且已與少女及家人成立調解，依調解內容履行完成，足認被告犯後積極彌補其行為所造成損害，足認有悔意，當知警惕而無再犯之虞，認所宣告之刑均以暫不執行為宜，宣告緩刑3年，以啟自新。

社區大樓鄒姓管理員，在警衛室帶13歲少女至廁所猥褻，台中地院以鄒坦承犯行，已與被害少女家人成立調解，且依調解內容履行完成，依強制猥褻罪將他判刑1年7月，緩刑3年。圖／本報資料照
社區大樓鄒姓管理員，在警衛室帶13歲少女至廁所猥褻，台中地院以鄒坦承犯行，已與被害少女家人成立調解，且依調解內容履行完成，依強制猥褻罪將他判刑1年7月，緩刑3年。圖／本報資料照

猥褻 台中市

延伸閱讀

14歲少女腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

燒烤店摸女友人下體被制止 竟將她打到差點失明

高雄男出獄慶祝搭上高一少女 超友誼下場慘再入監

手機定位發現女友在摩鐵 竟全裸躺陌生男旁邊

相關新聞

網上辱韓粉「去治早洩」 法官判罰5000元

陳姓男子上網發表挺「韓」言論，蔡姓網友不滿，對陳人身攻擊「你早洩了」等，檢方將蔡不起訴處分，陳聲請再議，檢方重查，蔡被訴...

年近7旬社區大樓管理員 廁所猥褻13歲少女判緩刑

台中市某社區大樓鄒姓管理員，利用13歲少女小蘋（化名）在該大樓上輔導班課結束後，在1樓警衛室等候她的父親時，帶少女至男廁...

鹿港龍山寺噴漆 嫌犯被逮正著

彰化縣鹿港鎮國定古蹟龍山寺前晚遭不明人士噴漆，廟方無法制止，牆面被噴了「羅宜凡」字跡，文化部和彰化縣文化局昨現勘，統計有...

學者：加強酒駕執法是最好的社會教育

對於今年截至九月酒測取締件數降低，酒駕件數卻飆高的情況，學者認為還是要「加強執法」，不然一直提高罰金，執法密度不夠，嚇阻...

疫情下酒測減 酒駕奪命6年新高

【記者邱瓊玉／台北報導】酒測取締件數大降，致酒駕死亡車禍攀升？受到新冠肺炎疫情影響，國內今年酒測取締件數下降，根據警政署...

警驅散太陽花判賠111萬兩方都不滿意 高院庭期排到明年

6年多前太陽花學運攻占行政院，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、市警局求償，台北地院認定部分員...

未正面環抱輪椅致老嫗摔傷頭 照顧服務員涉過失遭訴

一名羅姓照顧服務員前年間居家照護一名李姓老嫗，抱上輪椅時不慎讓她數度跌倒重摔，老婦不幸於40天後病逝，家屬認為死因與跌倒...

強盜流鶯1000元嘆要背5年刑 法官：不值得同情加重判

男子王彥因「心情不好」，帶著空氣槍和辣椒水洗劫在萬華站壁的流鶯，恫嚇「大家都是混一口飯吃的」，但僅搶到1千元。王事後向朋...

醉漢推倒警察遭噴辣椒水 嗆聲「你們跟鬼一樣、噴三小」被起訴

台中市柯姓男子在今年7月間酒後騎車上路，因大燈沒開遭警攔查，柯不配合酒測，當場推倒警員，警方用辣椒水制止，柯還不斷嗆聲「...

汽車路邊起步害2機車擦撞 司機辯跟他沒關係被法官打臉

基隆市林姓男子從安一路邊開車駛進車道時，2名機車騎士閃避不及擦撞，女騎士倒地受傷。林男辯稱，有看後方沒車才起步，從頭到尾...

開法拉利逆向撞死人 駕駛賠800萬獲緩刑

新北男子林商彥去年11月駕駛法拉利跑車返家，途經新莊區福營路時，突然逆向行駛，撞上2輛機車，釀1死1傷悲劇，經新北地院審...

低收戶男學生載女同學車禍1死1傷 大貨車司機被起訴

桃園市私立啟英高中宋姓男學生去年10月31日傍晚搭載鍾姓女生從中壢區新生路3段往高鐵青埔站行駛，未料陳姓大貨車司機在大圳...

熱門新聞

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

惡男覬覦樓下花店老闆娘「凍未條」 趁其如廁性侵被訴

秀姑巒溪沙洲驚現遺體 9天未報警疑遭狗啃手腳頭髮全無

女大生遭擄殺地點超偏僻 他經過嚇壞「都雜草」：像異世界

影／路燈不亮他要巿長下台 黃偉哲：檢視治安死角不會推諉

身家破億女歌手帳戶突冒100萬 抱現金奔警局報案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。