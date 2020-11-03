聯華土城加氣站瓦斯外洩 新北市府開罰30萬元

中央社 / 新北2日電

聯華土城交流道加油加氣站今天瓦斯外洩，新北市政府經發局表示，此事已嚴重影響公共安全，違反經營管理規定，依法裁處業者新台幣30萬元罰鍰並要求立即改善。

新北市政府經濟發展局表示，聯華土城交流道加油加氣站下午2時許進行電子液位器故障更換電子板，卻未落實關斷球型供氣閥，導致瓦斯洩漏，業者除了緊急灑水因應外，並立即通報消防局。

經發局表示，消防局於下午2時30分接獲通報派人車搶救並架設水線防護，直到下午3時31分業者關斷供氣閥後才解除現場防護，所幸未造成人員傷亡，勞動部職業安全衛生署已開立停工通知，待業者後續提出復工計畫獲准後始能繼續營業。

經發局表示，加油加氣站進行更換設備施工不慎造成氣體洩漏，嚴重影響公共安全，已違反經營管理規定，依據石油管理法規定，裁處業者30萬元罰鍰並要求立即改善，同時限一週內提出檢討報告。

勞動部

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